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Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне
Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
О том, как справляются с вывозом мусора в Новом Афоне в турсезон, о коммунальных платежах, водоснабжении города, собираются ли решить проблему загрязнения... 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T11:05+0300
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Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне
О том, как справляются с вывозом мусора в Новом Афоне в турсезон, о коммунальных платежах, водоснабжении города, собираются ли решить проблему загрязнения пруда в городе, будет ли в этом году заасфальтирована дорога к монастырю, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз.Власти Нового Афона рассматривают возможность повысить зарплаты работникам ЖКХ, сказал Чуаз. По его словам, треть мест в штате вакантна, а трудовых мигрантов привлечь сложно, так как им проще перебиваться случайными заработками. При этом нагрузка на коммунальные службы сильно растет в курортный сезон, и нехватка работников ощущается, добавил он.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, новый афон, мусор, коммуналки, дорога, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, новый афон, мусор, коммуналки, дорога, главный четверг, подкасты, аудио

Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне

11:05 30.08.2024
Радио
Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне
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О том, как справляются с вывозом мусора в Новом Афоне в турсезон, о коммунальных платежах, водоснабжении города, собираются ли решить проблему загрязнения пруда в городе, будет ли в этом году заасфальтирована дорога к монастырю, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз.
Власти Нового Афона рассматривают возможность повысить зарплаты работникам ЖКХ, сказал Чуаз. По его словам, треть мест в штате вакантна, а трудовых мигрантов привлечь сложно, так как им проще перебиваться случайными заработками. При этом нагрузка на коммунальные службы сильно растет в курортный сезон, и нехватка работников ощущается, добавил он.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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