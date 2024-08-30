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Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне

Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

О том, как справляются с вывозом мусора в Новом Афоне в турсезон, о коммунальных платежах, водоснабжении города, собираются ли решить проблему загрязнения... 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T11:05+0300

2024-08-30T11:05+0300

2024-08-30T11:05+0300

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Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне Sputnik Абхазия Главный четверг: вывоз мусора, коммунальные платежи, состояние пруда в Новом Афоне

О том, как справляются с вывозом мусора в Новом Афоне в турсезон, о коммунальных платежах, водоснабжении города, собираются ли решить проблему загрязнения пруда в городе, будет ли в этом году заасфальтирована дорога к монастырю, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз.Власти Нового Афона рассматривают возможность повысить зарплаты работникам ЖКХ, сказал Чуаз. По его словам, треть мест в штате вакантна, а трудовых мигрантов привлечь сложно, так как им проще перебиваться случайными заработками. При этом нагрузка на коммунальные службы сильно растет в курортный сезон, и нехватка работников ощущается, добавил он.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, новый афон, мусор, коммуналки, дорога, главный четверг, подкасты, аудио