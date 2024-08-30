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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/nazvana-data-otkrytiya-kopii-sukhumskoy-kolonnady-v-ufe-1052135495.html
Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе
Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан.Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров журналистам.Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита Аслана Бжания в Уфу. Сегодня, 30 августа, президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.
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Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе

20:49 30.08.2024 (обновлено: 20:50 30.08.2024)
© FotoВ Уфе откроют колоннаду дружбы Башкирии и Абхазии
В Уфе откроют колоннаду дружбы Башкирии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2024
© Foto
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан.
Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров журналистам.
"Мы ждем президента Абхазии и большую делегацию из города Сухума 11 октября, в День Республики Башкортостан. Вместе мы откроем эту колоннаду", — отметил Хабиров.
Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита Аслана Бжания в Уфу. Сегодня, 30 августа, президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.
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