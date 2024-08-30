https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/nazvana-data-otkrytiya-kopii-sukhumskoy-kolonnady-v-ufe-1052135495.html
Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе
Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T20:49+0300
2024-08-30T20:49+0300
2024-08-30T20:50+0300
в абхазии
уфа
абхазия
россия
башкортостан
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051404081_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_582cfa27e070a485a3cc15b4cf8d3b39.jpg
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан.Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров журналистам.Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита Аслана Бжания в Уфу. Сегодня, 30 августа, президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.
уфа
абхазия
россия
башкортостан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051404081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8357ab64f9fcbae2add92bd3d3e3114.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
уфа, абхазия, россия, башкортостан
уфа, абхазия, россия, башкортостан
Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе
20:49 30.08.2024 (обновлено: 20:50 30.08.2024)
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан.
Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров журналистам.
"Мы ждем президента Абхазии и большую делегацию из города Сухума 11 октября, в День Республики Башкортостан. Вместе мы откроем эту колоннаду", — отметил Хабиров.
Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита Аслана Бжания в Уфу. Сегодня, 30 августа, президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.