https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/nazvana-data-otkrytiya-kopii-sukhumskoy-kolonnady-v-ufe-1052135495.html

Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе

Названа дата открытия копии сухумской колоннады в Уфе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

уфа

абхазия

россия

башкортостан

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Открытие копии сухумской колоннады в Уфе состоится 11 октября в День Республики Башкортостан.Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров журналистам.Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита Аслана Бжания в Уфу. Сегодня, 30 августа, президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.

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