https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/prodazhi-turov-v-abkhaziyu-po-rannemu-bronirovaniyu-vyrosli-na-8-1052125287.html

Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8%

Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.Как сообщил Российский союз туриндустрии, туроператоры фиксируют рост объемов продаж туров за рубеж на осенние каникулы и Новый год.В топе продаже остается Турция, показавшая рост в три раза, затем идет ОАЭ – в два раза, Таиланд – в четыре раза. За первые семь месяцев 2024 года россияне совершили около пяти миллионов поездок за рубеж с целью туризма. В Абхазию за первое полугодие совершено 2,16 миллиона поездок, в том числе с целью туризма.

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