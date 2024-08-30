https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/prodazhi-turov-v-abkhaziyu-po-rannemu-bronirovaniyu-vyrosli-na-8-1052125287.html
Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8%
Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T10:10+0300
2024-08-30T10:10+0300
2024-08-30T11:43+0300
в абхазии
абхазия
отдых
россия
туристы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507847_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e50315afde80f27d5b675245771c1b6.jpg
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.Как сообщил Российский союз туриндустрии, туроператоры фиксируют рост объемов продаж туров за рубеж на осенние каникулы и Новый год.В топе продаже остается Турция, показавшая рост в три раза, затем идет ОАЭ – в два раза, Таиланд – в четыре раза. За первые семь месяцев 2024 года россияне совершили около пяти миллионов поездок за рубеж с целью туризма. В Абхазию за первое полугодие совершено 2,16 миллиона поездок, в том числе с целью туризма.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507847_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_912648fac85440ed277c9ee93bcba531.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, отдых, россия, туристы
абхазия, отдых, россия, туристы
Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8%
10:10 30.08.2024 (обновлено: 11:43 30.08.2024)
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщил Российский союз туриндустрии, туроператоры фиксируют рост объемов продаж туров за рубеж на осенние каникулы и Новый год.
В топе продаже остается Турция, показавшая рост в три раза, затем идет ОАЭ – в два раза, Таиланд – в четыре раза.
За первые семь месяцев 2024 года россияне совершили около пяти миллионов поездок за рубеж с целью туризма. В Абхазию за первое полугодие совершено 2,16 миллиона поездок, в том числе с целью туризма.