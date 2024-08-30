https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/propavshie-bez-vesti-v-gody-ovna-1052137588.html

Пропавшие без вести в годы ОВНА

Пропавшие без вести в годы ОВНА

Sputnik Абхазия

В годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T12:32+0300

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В годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. Как рассказал "Апсныпресс" замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, с абхазской стороны в списках числится 170 человек пропавших без вести. Останки 46 человек из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам. По словам Тужба, деятельность Комиссии по пропавшим без вести в период Отечественной войны народа Абхазии с 2019 года осуществляется под эгидой МИД республики. Основная работа проходит в рамках Координационного механизма по пропавшим без вести, организованного при поддержке МККК, выступающего в качестве нейтрального посредника.

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мультимедиа, абхазия, инфографика, овна, история, мид абхазии, красный крест, инфографика