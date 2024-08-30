https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/remont-dorogi-tkuarchal-akarmara-budet-zavershen-v-sentyabre-1052127528.html

Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре

Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре, сообщил Sputnik инженер технадзора Управления капитального строительства... 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T12:30+0300

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в абхазии

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абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре, сообщил Sputnik инженер технадзора Управления капитального строительства Темур Цвижба.По его словам, на всем протяжении дороги уложено асфальтобетонное покрытие.Протяженность дороги составляет 15 километров, ширина – шесть метров. На реализацию проекта из российской Инвестпрограммы направлено 219 миллионов рублей. Работы начались в мае 2023 года.Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут. Ремонт дороги улучшает транспортную доступность региона и открывает новые перспективы для развития туризма в восточной Абхазии.

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Sputnik Абхазия

ткуарчальский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии