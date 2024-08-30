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Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре
Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре, сообщил Sputnik инженер технадзора Управления капитального строительства... 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T12:30+0300
2024-08-30T12:30+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре, сообщил Sputnik инженер технадзора Управления капитального строительства Темур Цвижба.По его словам, на всем протяжении дороги уложено асфальтобетонное покрытие.Протяженность дороги составляет 15 километров, ширина – шесть метров. На реализацию проекта из российской Инвестпрограммы направлено 219 миллионов рублей. Работы начались в мае 2023 года.Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут. Ремонт дороги улучшает транспортную доступность региона и открывает новые перспективы для развития туризма в восточной Абхазии.
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ткуарчальский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
ткуарчальский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Ремонт дороги Ткуарчал-Акармара будет завершен в сентябре, сообщил Sputnik инженер технадзора Управления капитального строительства Темур Цвижба.
По его словам, на всем протяжении дороги уложено асфальтобетонное покрытие.
"Остались отдельные места, где требуется укладка дополнительного слоя асфальта. Сейчас ожидаем поставку битума, в скором времени груз доставят, и все работы будут завершены в сентябре", – отметил Цвижба.
Протяженность дороги составляет 15 километров, ширина – шесть метров. На реализацию проекта из российской Инвестпрограммы направлено 219 миллионов рублей. Работы начались в мае 2023 года.
Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут. Ремонт дороги улучшает транспортную доступность региона и открывает новые перспективы для развития туризма в восточной Абхазии.