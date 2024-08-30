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РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба
РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим... 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T13:33+0300
2024-08-30T13:33+0300
2024-08-30T14:51+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа. Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние граждане Абхазии и иностранцы. Лучшие пьесы поставят в рамках работы специальной лаборатории РУСДРАМа. Пьеса-победитель получит денежный приз и будет представлена в 45-м театральном сезоне. Первый президент Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Герой Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.
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русдрам, культура, абхазия, владислав ардзинба
русдрам, культура, абхазия, владислав ардзинба
РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба
13:33 30.08.2024 (обновлено: 14:51 30.08.2024) СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
РУСДРАМ объявил
прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа.
Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние граждане Абхазии и иностранцы.
Заявки принимают до 14 мая 2025 года по адресу: info@rusdram.org. От одного кандидата — не более двух оригинальных произведений на русском языке, объемом не менее 25 000 печатных знаков.
Лучшие пьесы поставят в рамках работы специальной лаборатории РУСДРАМа. Пьеса-победитель получит денежный приз и будет представлена в 45-м театральном сезоне.
Первый президент Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Герой Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.