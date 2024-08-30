https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/rusdram-obyavil-priem-zayavok-na-konkurs-pes-posvyaschennykh-vladislavu-ardzinba-1052127650.html

РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба

РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим... 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T13:33+0300

2024-08-30T13:33+0300

2024-08-30T14:51+0300

в абхазии

русдрам

культура

абхазия

владислав ардзинба

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. РУСДРАМ объявил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа. Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние граждане Абхазии и иностранцы. Лучшие пьесы поставят в рамках работы специальной лаборатории РУСДРАМа. Пьеса-победитель получит денежный приз и будет представлена в 45-м театральном сезоне. Первый президент Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Герой Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.

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Sputnik Абхазия

русдрам, культура, абхазия, владислав ардзинба