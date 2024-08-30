https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/sukhum-napravit-dopolnitelnuyu-tekhniku-dlya-likvidatsii-pozhara-na-poligone-tbo-v-gale-1052137037.html

Сухум направит дополнительную технику для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Гале

Сухум направит дополнительную технику для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Гале

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Галском районе направят несколько единиц спецтехники из Сухума, сообщил Sputnik замглавы... 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T14:45+0300

2024-08-30T14:45+0300

2024-08-31T12:24+0300

в абхазии

гал

галский район

сухум

администрация города сухум

мусор

абхазия

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Галском районе направят несколько единиц спецтехники из Сухума, сообщил Sputnik замглавы района Дмитрий Адлейба. Решение было принято после совещания с участием мэра столицы Беслана Эшба, который, по словам Адлейба, лично выезжал на мусорный полигон. Техника нужна, чтобы расчистить пути для подъезда пожарных машин к очагам возгорания. Сейчас там задействовано два экскаватора, один бульдозер, два самосвала и несколько пожарных машин. "Эти работы продолжились с утра. Возят балласт из песка и камня для того, чтобы проложить дорожки для пожарных машин. Как только пожарные машины будут иметь возможность подъехать, они будут заливать водой места возгорания", — отметил Адлейба.

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гал, галский район, сухум, администрация города сухум, мусор, абхазия