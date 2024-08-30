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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Сухум направит дополнительную технику для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Гале
Сухум направит дополнительную технику для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Гале
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Галском районе направят несколько единиц спецтехники из Сухума, сообщил Sputnik замглавы... 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T14:45+0300
2024-08-31T12:24+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Галском районе направят несколько единиц спецтехники из Сухума, сообщил Sputnik замглавы района Дмитрий Адлейба. Решение было принято после совещания с участием мэра столицы Беслана Эшба, который, по словам Адлейба, лично выезжал на мусорный полигон. Техника нужна, чтобы расчистить пути для подъезда пожарных машин к очагам возгорания. Сейчас там задействовано два экскаватора, один бульдозер, два самосвала и несколько пожарных машин. "Эти работы продолжились с утра. Возят балласт из песка и камня для того, чтобы проложить дорожки для пожарных машин. Как только пожарные машины будут иметь возможность подъехать, они будут заливать водой места возгорания", — отметил Адлейба.
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гал, галский район, сухум, администрация города сухум, мусор, абхазия
гал, галский район, сухум, администрация города сухум, мусор, абхазия

Сухум направит дополнительную технику для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Гале

14:45 30.08.2024 (обновлено: 12:24 31.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукМусорная свалка в городе Гал
Мусорная свалка в городе Гал - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Для ликвидации пожара на полигоне ТБО в Галском районе направят несколько единиц спецтехники из Сухума, сообщил Sputnik замглавы района Дмитрий Адлейба.
Решение было принято после совещания с участием мэра столицы Беслана Эшба, который, по словам Адлейба, лично выезжал на мусорный полигон.
Техника нужна, чтобы расчистить пути для подъезда пожарных машин к очагам возгорания. Сейчас там задействовано два экскаватора, один бульдозер, два самосвала и несколько пожарных машин.
"Эти работы продолжились с утра. Возят балласт из песка и камня для того, чтобы проложить дорожки для пожарных машин. Как только пожарные машины будут иметь возможность подъехать, они будут заливать водой места возгорания", — отметил Адлейба.
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