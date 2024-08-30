Вооруженные силы России освободили семь населенных пунктов за неделю

С 24 по 30 августа Вооруженными силами России были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов. С 24 по 30 августа Вооруженными силами России были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции. Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции.

Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих.