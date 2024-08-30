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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-sem-naselennykh-punktov-za-nedelyu--1052137146.html
Вооруженные силы России освободили семь населенных пунктов за неделю
Вооруженные силы России освободили семь населенных пунктов за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Вооруженные силы освободили населенные пункты Стельмаховка ЛНР, Синьковка Харьковской области и Константиновка, Орловка, Камышевка... 30.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Вооруженные силы освободили населенные пункты Стельмаховка ЛНР, Синьковка Харьковской области и Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное ДНР.Недельная сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, днр, лнр, украина
министерство обороны рф, россия, днр, лнр, украина

Вооруженные силы России освободили семь населенных пунктов за неделю

16:15 30.08.2024 (обновлено: 12:26 31.08.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Вооруженные силы освободили населенные пункты Стельмаховка ЛНР, Синьковка Харьковской области и Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
С 24 по 30 августа Вооруженными силами России были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции.
Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30701 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17783 танка и других боевых бронированных машин, 1431 боевая машина реактивных систем залпового огня, 13809 орудий полевой артиллерии и минометов, 25447 единиц специальной военной автомобильной техники.
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