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Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции в Маркуле
Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции в Маркуле
Sputnik Абхазия
Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. Раскопки проводятся на нескольких участках. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T16:08+0300
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Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции
Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. Раскопки проводятся на нескольких участках.Каких результатов достигли ученые, каковы наиболее интересные находки, как идет сотрудничество ученых Абхазии и России, насколько важно взаимодействие в этой сфере для обеих сторон, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, искусствовед, руководитель раскопок на Маркулском городище от Абхазии Сурам Сакания.Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции в Маркуле
16:08 30.08.2024 (обновлено: 16:52 30.08.2024)
Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. Раскопки проводятся на нескольких участках.
Каких результатов достигли ученые, каковы наиболее интересные находки, как идет сотрудничество ученых Абхазии и России, насколько важно взаимодействие в этой сфере для обеих сторон, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, искусствовед, руководитель раскопок на Маркулском городище от Абхазии Сурам Сакания.