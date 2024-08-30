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Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции в Маркуле

Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции в Маркуле

Sputnik Абхазия

Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. Раскопки проводятся на нескольких участках. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T16:08+0300

2024-08-30T16:08+0300

2024-08-30T16:52+0300

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Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Сакания о российско-абхазской археологической экспедиции

Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. Раскопки проводятся на нескольких участках.Каких результатов достигли ученые, каковы наиболее интересные находки, как идет сотрудничество ученых Абхазии и России, насколько важно взаимодействие в этой сфере для обеих сторон, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, искусствовед, руководитель раскопок на Маркулском городище от Абхазии Сурам Сакания.Слушайте подкаст.

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