https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/zhitel-gagry-obvinyaetsya-v-nezakonnom-vvoze-v-abkhaziyu-i-sbyte-narkotikov--1052137300.html

Житель Гагры обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков

Житель Гагры обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Житель Гагры Анзор Осипов обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков в особо крупном размере. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

абхазия

мвд абхазии

наркотики

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Житель Гагры Анзор Осипов обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, Осипов создал преступную группу и получил координаты "тайной закладки" в Сочи. Наркотик в особо крупном размере перевез в Абхазию и сбыл Осипову его соучастник. Задержанного также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он содержится под стражей.

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гагрский район, абхазия, мвд абхазии, наркотики