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Житель Гагры обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков
Житель Гагры обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Житель Гагры Анзор Осипов обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков в особо крупном размере. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T16:55+0300
2024-08-30T16:55+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Житель Гагры Анзор Осипов обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, Осипов создал преступную группу и получил координаты "тайной закладки" в Сочи. Наркотик в особо крупном размере перевез в Абхазию и сбыл Осипову его соучастник. Задержанного также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он содержится под стражей.
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гагрский район, абхазия, мвд абхазии, наркотики
гагрский район, абхазия, мвд абхазии, наркотики
Житель Гагры обвиняется в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков
16:55 30.08.2024 (обновлено: 12:29 31.08.2024) СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
Житель Гагры Анзор Осипов обвиняется
в незаконном ввозе в Абхазию и сбыте наркотиков в особо крупном размере.
У него при задержании обнаружили метадон в крупном размере. Еще два свертка с каннабисом и 61 грамм мефедрона он хранил по месту жительства.
По данным следствия, Осипов создал преступную группу и получил координаты "тайной закладки" в Сочи. Наркотик в особо крупном размере перевез в Абхазию и сбыл Осипову его соучастник.
Задержанного также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он содержится под стражей.