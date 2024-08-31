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Аслан Бжания поздравил жителей Башкортостана с 450-летием Уфы
Аслан Бжания поздравил жителей Башкортостана с 450-летием Уфы
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил всех жителей Башкортостана с 450-летием со дня основания Уфы. 31.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил всех жителей Башкортостана с 450-летием со дня основания Уфы.Он отметил, что Абхазию и Башкортостан связывает многолетняя дружба, которая особенно проявилась в тяжелое время.Он подчеркнул, что отношения Абхазии и России носят особый, стратегический характер, а развитие сотрудничества с регионами России крайне важно.Дружба Абхазии и Башкортостана, по словам Бжания, — яркое тому подтверждение.
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абхазия, уфа, аслан бжания, башкортостан, россия, политика
Аслан Бжания поздравил жителей Башкортостана с 450-летием Уфы
20:00 31.08.2024 (обновлено: 13:25 01.09.2024)
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил всех жителей Башкортостана с 450-летием со дня основания Уфы.
Он отметил, что Абхазию и Башкортостан связывает многолетняя дружба, которая особенно проявилась в тяжелое время.
"Народ Абхазии с благодарностью помнит неоценимую поддержку, которая оказала нашей стране Башкирия в период Отечественной войны 1992-1993 годов. Это продовольственная и медицинская помощь, предоставление целевых мест в ВУЗах республики для нашей молодежи", — сказал президент.
Он подчеркнул, что отношения Абхазии и России носят особый, стратегический характер, а развитие сотрудничества с регионами России крайне важно.
Дружба Абхазии и Башкортостана, по словам Бжания, — яркое тому подтверждение.