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Аслан Бжания поздравил жителей Башкортостана с 450-летием Уфы

Аслан Бжания поздравил жителей Башкортостана с 450-летием Уфы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил всех жителей Башкортостана с 450-летием со дня основания Уфы. 31.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил всех жителей Башкортостана с 450-летием со дня основания Уфы.Он отметил, что Абхазию и Башкортостан связывает многолетняя дружба, которая особенно проявилась в тяжелое время.Он подчеркнул, что отношения Абхазии и России носят особый, стратегический характер, а развитие сотрудничества с регионами России крайне важно.Дружба Абхазии и Башкортостана, по словам Бжания, — яркое тому подтверждение.

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