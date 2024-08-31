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Аслан Бжания выступил на церемонии закладки "Капсулы времени" в Уфе
Аслан Бжания выступил на церемонии закладки "Капсулы времени" в Уфе
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Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в торжествах в честь 450-летия Уфы. 31.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-31T14:30+0300
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания выступил в Уфе на церемонии закладки "Капсулы времени" с обращением к будущим поколениям.Бжания отметил, что главный мотив послания — "дружба между народами, мирное сосуществование государств ради благополучия будущих поколений".Президент Абхазии прибыл в Башкортостан 30 августа на празднование 450-летия Уфы. В тот же день состоялась рабочая встреча с главой республики Радием Хабировым.
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аслан бжания, уфа, башкортостан, абхазия, россия, политика
аслан бжания, уфа, башкортостан, абхазия, россия, политика
Аслан Бжания выступил на церемонии закладки "Капсулы времени" в Уфе
14:30 31.08.2024 (обновлено: 18:01 31.08.2024)
Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в торжествах в честь 450-летия Уфы.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания выступил в Уфе на церемонии закладки "Капсулы времени" с обращением к будущим поколениям.
Бжания отметил, что главный мотив послания — "дружба между народами, мирное сосуществование государств ради благополучия будущих поколений".
"Отношения между нашими республиками носят дружественный характер и продолжают активно развиваться. С большим удовольствием я поздравляю всех жителей Уфы и всей Республики Башкортостан с замечательным юбилеем", — сказал глава государства.
Президент Абхазии прибыл в Башкортостан 30 августа на празднование 450-летия Уфы. В тот же день состоялась рабочая встреча с главой республики Радием Хабировым.