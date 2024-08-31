https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/aslan-bzhaniya-vystupil-na-tseremonii-zakladki-kapsuly-vremeni--v-ufe--1052138784.html

Аслан Бжания выступил на церемонии закладки "Капсулы времени" в Уфе

Аслан Бжания выступил на церемонии закладки "Капсулы времени" в Уфе

Sputnik Абхазия

Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в торжествах в честь 450-летия Уфы. 31.08.2024, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Аслан Бжания выступил в Уфе на церемонии закладки "Капсулы времени" с обращением к будущим поколениям.Бжания отметил, что главный мотив послания — "дружба между народами, мирное сосуществование государств ради благополучия будущих поколений".Президент Абхазии прибыл в Башкортостан 30 августа на празднование 450-летия Уфы. В тот же день состоялась рабочая встреча с главой республики Радием Хабировым.

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аслан бжания, уфа, башкортостан, абхазия, россия, политика