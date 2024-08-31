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Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом
Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом
Sputnik Абхазия
Участник фестиваля "Органные вечера в Пицунде", органист Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал, как пройдет юбилейный фестиваль. 31.08.2024, Sputnik Абхазия
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Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом
Sputnik Абхазия
Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом
С 9 по 14 сентября в Абхазии состоится Х Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" В эти дни в Государственном концертном зале пицундского храма выступят известные музыканты из разных стран мира. "В этом году юбилейный, десятый фестиваль. Конечно, он будет отличаться от всех предыдущих, потому что первая круглая дата фестиваля, и он пройдет с размахом. Выступят около 18 органистов, саксофонист, певица, альтист. У нас будут еще и ансамбли представлены. Программа очень насыщенная", – рассказал Гаделия. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, пицунда, фестиваль, пицундский орган, аудио

Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом

12:48 31.08.2024
Радио
Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом
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Участник фестиваля "Органные вечера в Пицунде", органист Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал, как пройдет юбилейный фестиваль.
С 9 по 14 сентября в Абхазии состоится Х Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" В эти дни в Государственном концертном зале пицундского храма выступят известные музыканты из разных стран мира.
"В этом году юбилейный, десятый фестиваль. Конечно, он будет отличаться от всех предыдущих, потому что первая круглая дата фестиваля, и он пройдет с размахом. Выступят около 18 органистов, саксофонист, певица, альтист. У нас будут еще и ансамбли представлены. Программа очень насыщенная", – рассказал Гаделия.
Слушайте подкаст.
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