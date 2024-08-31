https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/gadeliya-o-yubileynom-festivale-organnye-vechera-v-pitsunde-proydet-s-razmakhom--1052125783.html

Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом

Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом

Sputnik Абхазия

Участник фестиваля "Органные вечера в Пицунде", органист Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал, как пройдет юбилейный фестиваль. 31.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-31T12:48+0300

2024-08-31T12:48+0300

2024-08-31T12:11+0300

радио

подкасты

абхазия

пицунда

фестиваль

пицундский орган

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1e/1052126251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_701d83c4713386d7523daedf0ef2caee.jpg

Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом Sputnik Абхазия Гаделия о юбилейном фестивале "Органные вечера в Пицунде": пройдет с размахом

С 9 по 14 сентября в Абхазии состоится Х Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" В эти дни в Государственном концертном зале пицундского храма выступят известные музыканты из разных стран мира. "В этом году юбилейный, десятый фестиваль. Конечно, он будет отличаться от всех предыдущих, потому что первая круглая дата фестиваля, и он пройдет с размахом. Выступят около 18 органистов, саксофонист, певица, альтист. У нас будут еще и ансамбли представлены. Программа очень насыщенная", – рассказал Гаделия. Слушайте подкаст.

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, пицунда, фестиваль, пицундский орган, аудио