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https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/klyuchi-ot-novykh-kvartir-poluchili-24-semi-repatriantov-1052137914.html
Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов
Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации. 31.08.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
гулрыпшский район
репатриация
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации. В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов. До конца года планируется завершить строительство еще одной трехэтажки, а в 2025 – сдать в эксплуатацию три дома.
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абхазия, гулрыпшский район, репатриация
абхазия, гулрыпшский район, репатриация

Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов

10:00 31.08.2024 (обновлено: 12:35 31.08.2024)
© Foto / Госкомитет по репатриацииКлючи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов
Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов - Sputnik Абхазия, 1920, 31.08.2024
© Foto / Госкомитет по репатриации
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации.
Многоквартирный дом в селе Мачара был сдан в июле этого года госкомпанией "Апсныргылара" по договору о сотрудничестве с Госкомитетом.
В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов.
До конца года планируется завершить строительство еще одной трехэтажки, а в 2025 – сдать в эксплуатацию три дома.
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