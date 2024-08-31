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Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов
Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации. 31.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации. В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов. До конца года планируется завершить строительство еще одной трехэтажки, а в 2025 – сдать в эксплуатацию три дома.
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абхазия, гулрыпшский район, репатриация
абхазия, гулрыпшский район, репатриация
Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов
10:00 31.08.2024 (обновлено: 12:35 31.08.2024)
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации.
Многоквартирный дом в селе Мачара был сдан в июле этого года госкомпанией "Апсныргылара" по договору о сотрудничестве с Госкомитетом.
В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов.
До конца года планируется завершить строительство еще одной трехэтажки, а в 2025 – сдать в эксплуатацию три дома.