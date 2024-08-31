https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/klyuchi-ot-novykh-kvartir-poluchili-24-semi-repatriantov-1052137914.html

Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов

Ключи от новых квартир получили 24 семьи репатриантов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации. 31.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

гулрыпшский район

репатриация

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации. В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов. До конца года планируется завершить строительство еще одной трехэтажки, а в 2025 – сдать в эксплуатацию три дома.

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