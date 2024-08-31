https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/narusheniya-pozharnoy-bezopasnosti-vyyavili-na-400-obektakh-razmescheniya-v-gagrskom-rayone-1052139420.html

Нарушения пожарной безопасности выявили на 400 объектах размещения в Гагрском районе

Нарушения пожарной безопасности выявили на 400 объектах размещения в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Нарушения пожарной безопасности выявили на всех 400 проверенных объектах размещения в Гагрском районе, сообщил в эфире радио Sputnik... 31.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Нарушения пожарной безопасности выявили на всех 400 проверенных объектах размещения в Гагрском районе, сообщил в эфире радио Sputnik замглавы МЧС по пожарной безопасности Аркадий Аршба.Для их устранения владельцы объектов консультируются с МЧС, отметил Аршба.Все акты передаются в прокуратуру, решения по каждому случаю принимаются индивидуально. Всего за 2024 год было передано около 800 дел.

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