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Нарушения пожарной безопасности выявили на 400 объектах размещения в Гагрском районе
Нарушения пожарной безопасности выявили на 400 объектах размещения в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Нарушения пожарной безопасности выявили на всех 400 проверенных объектах размещения в Гагрском районе, сообщил в эфире радио Sputnik... 31.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Нарушения пожарной безопасности выявили на всех 400 проверенных объектах размещения в Гагрском районе, сообщил в эфире радио Sputnik замглавы МЧС по пожарной безопасности Аркадий Аршба.Для их устранения владельцы объектов консультируются с МЧС, отметил Аршба.Все акты передаются в прокуратуру, решения по каждому случаю принимаются индивидуально. Всего за 2024 год было передано около 800 дел.
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Нарушения пожарной безопасности выявили на 400 объектах размещения в Гагрском районе
18:12 31.08.2024 (обновлено: 18:13 31.08.2024)
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Нарушения пожарной безопасности выявили на всех 400 проверенных объектах размещения в Гагрском районе, сообщил в эфире радио Sputnik замглавы МЧС по пожарной безопасности Аркадий Аршба.
Для их устранения владельцы объектов консультируются с МЧС, отметил Аршба.
По его словам, чаще всего отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация, неправильно были спроектированы эвакуационные пути.
Все акты передаются в прокуратуру, решения по каждому случаю принимаются индивидуально. Всего за 2024 год было передано около 800 дел.