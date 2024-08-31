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Политик: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций
Политик: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций
Sputnik Абхазия
Выводы российской разведки о том, что США накануне парламентских выборов в Грузии готовят в стране очередную попытку переворота, на радио Sputnik... 31.08.2024, Sputnik Абхазия
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Думбадзе: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций
Sputnik Абхазия
Думбадзе: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций
США намерены в оставшиеся до парламентских выборов в Грузии недели масштабно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии "Грузинская мечта", к таким выводам пришла Служба внешней разведки (СВР) РФ.США опасаются, что правящая партия Грузии, победив на выборах в октябре, продолжит курс на суверенитет, и Тбилиси откажется выполнять требования Запада, которые противоречат национальным интересам Грузии. Поэтому американские власти выделяют деньги грузинской оппозиции, чтобы она приняла участие в протестах после парламентских выборов, отмечают в СВР.В Грузии появились силы, которые явно видят, в какое болото американцы затягивают страну, и противодействовать этим силам стало главной задачей для США накануне парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, отметил собеседник Sputnik.За последние десятилетия Запад ничего не сделал для решения как абхазского, так и осетинского вопросов, отметил эксперт. Ключи решения находятся в Москве, и грузинское общество настроено на то, чтобы наладить отношения с Россией, Запад это категорически не устраивает, и поэтому там будут делать все, чтоб переворот осуществить.
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подкасты, грузия, сша, нато, в мире, политика, аудио
подкасты, грузия, сша, нато, в мире, политика, аудио
Политик: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций
10:40 31.08.2024 (обновлено: 12:10 31.08.2024)
Выводы российской разведки о том, что США накануне парламентских выборов в Грузии готовят в стране очередную попытку переворота, на радио Sputnik прокомментировал известный белорусский политик, общественный деятель, тележурналист Тенгиз Думбадзе.
США намерены в оставшиеся до парламентских выборов в Грузии недели масштабно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии "Грузинская мечта", к таким выводам пришла
Служба внешней разведки (СВР) РФ.
США опасаются, что правящая партия Грузии, победив на выборах в октябре, продолжит курс на суверенитет, и Тбилиси откажется выполнять требования Запада, которые противоречат национальным интересам Грузии. Поэтому американские власти выделяют деньги грузинской оппозиции, чтобы она приняла участие в протестах после парламентских выборов, отмечают
в СВР.
"Это для меня абсолютно неудивительно, потому что, наверное, стоит всем напомнить, что именно Грузия была той экспериментальной страной, где американцы провели первую на постсоветском пространстве бархатную революцию, и они по своему сценарию Грузию выстраивают все эти годы. Но увы, произошла серьезная трещина, и американцы с этим смириться никак не могут. Та независимая политика, которую в последнее время проявляют власти Грузии, которые не под дудку Вашингтона и Брюсселя пляшут, а на самом деле выстраивают разумные отношения, и в первую очередь это касается отношений с РФ, все это очень злобно было воспринято", – сказал Думбадзе в интервью радио Sputnik Беларусь.
В Грузии появились силы, которые явно видят, в какое болото американцы затягивают страну, и противодействовать этим силам стало главной задачей для США накануне парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, отметил собеседник Sputnik.
"В открытую делается все, чтобы к власти привести опять марионеток, в основном это сторонники Саакашвили. И уместно тоже напомнить, что и в рядах оппозиции тоже раскол. А американцы не скрывают, что они хотят до парламентским выборов консолидировать всех тех, кто против правящей партии сегодня находится. И им это удается, но самое главное, что их раздражает, что население Грузии осознает создавшуюся ситуацию, и правящая партия "Грузинская мечта" уверена в том, что одержит убедительную победу. Но у американцев всегда есть запасной вариант – переворот, опять хаос и беспредел, сделать все, чтобы опять окунуть Грузию в бездну", – рассуждает Думбадзе.
За последние десятилетия Запад ничего не сделал для решения как абхазского, так и осетинского вопросов, отметил эксперт. Ключи решения находятся в Москве, и грузинское общество настроено на то, чтобы наладить отношения с Россией, Запад это категорически не устраивает, и поэтому там будут делать все, чтоб переворот осуществить.