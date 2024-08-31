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Политик: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций

Политик: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций

Sputnik Абхазия

Выводы российской разведки о том, что США накануне парламентских выборов в Грузии готовят в стране очередную попытку переворота, на радио Sputnik... 31.08.2024, Sputnik Абхазия

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Думбадзе: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций Sputnik Абхазия Думбадзе: США сделали Грузию экспериментальным полигоном цветных революций

США намерены в оставшиеся до парламентских выборов в Грузии недели масштабно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии "Грузинская мечта", к таким выводам пришла Служба внешней разведки (СВР) РФ.США опасаются, что правящая партия Грузии, победив на выборах в октябре, продолжит курс на суверенитет, и Тбилиси откажется выполнять требования Запада, которые противоречат национальным интересам Грузии. Поэтому американские власти выделяют деньги грузинской оппозиции, чтобы она приняла участие в протестах после парламентских выборов, отмечают в СВР.В Грузии появились силы, которые явно видят, в какое болото американцы затягивают страну, и противодействовать этим силам стало главной задачей для США накануне парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, отметил собеседник Sputnik.За последние десятилетия Запад ничего не сделал для решения как абхазского, так и осетинского вопросов, отметил эксперт. Ключи решения находятся в Москве, и грузинское общество настроено на то, чтобы наладить отношения с Россией, Запад это категорически не устраивает, и поэтому там будут делать все, чтоб переворот осуществить.

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