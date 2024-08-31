Российские войска полностью освободили населенный пункт Кирово

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены: цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены: цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотных летательных аппаратов.