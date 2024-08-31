Российские войска полностью освободили населенный пункт Кирово
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Южной группировки во время отработки боевого слаживания
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Российские войска полностью освободили населенный пункт Кирово на Торецком направлении в ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены: цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30749 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17790 танков и других боевых бронированных машин, 1433 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13846 орудий полевой артиллерии и минометов, 25474 единицы специальной военной автомобильной техники.