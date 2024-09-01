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Бжания: боль Бесланской трагедии не утихает
Бжания: боль Бесланской трагедии не утихает
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Народ Абхазии с глубокой скорбью разделяет боль народа Северной Осетии в день 20-й годовщины со дня трагедии в Беслане. 01.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Народ Абхазии с глубокой скорбью разделяет боль народа Северной Осетии в день 20-й годовщины со дня трагедии в Беслане.Об этом в телефонном разговоре с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло сказал президент Аслан Бжания.1 сентября 2004 года группа террористов захватила школа №1 в Беслане. В заложники были взяты более 1200 человек. Их насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
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абхазия, беслан, аслан бжания, северная осетия
абхазия, беслан, аслан бжания, северная осетия
Бжания: боль Бесланской трагедии не утихает
СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Народ Абхазии с глубокой скорбью разделяет боль народа Северной Осетии в день 20-й годовщины со дня трагедии в Беслане.
Об этом в телефонном разговоре с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло сказал президент Аслан Бжания.
"Наша главная задача состоит в том, что объединив усилия сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось", - отметил глава государства.
1 сентября 2004 года группа террористов захватила школа №1 в Беслане. В заложники были взяты более 1200 человек. Их насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.