https://sputnik-abkhazia.ru/20240901/chernye-kopateli-i-arkheologicheskie-nakhodki-sakaniya-o-raskopkakh-v-markule-1052140868.html

Черные копатели и археологические находки: Сакания о раскопках в Маркуле

Черные копатели и археологические находки: Сакания о раскопках в Маркуле

Sputnik Абхазия

Абхазо-российская археологическая экспедиция проходит в селе Маркула Очамчырского района с 2013 года. 01.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-01T15:15+0300

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Удачным назвал очередной этап абхазо-российских археологических раскопок в селе Маркула Очамчырского района абхазский ученый, один из руководителей экспедиции с абхазской стороны Сурам Сакания. Несмотря на то, что археологом пришлось продолжить работы после того, как там побывали черные копатели, им все же удалось найти некоторые представляющие интерес артефакты. В основном, они свидетельствуют о взаимном культурном влиянии древней Греции и Абхазии – это осколки керамики, железные гвозди, бусины, плиты с надписями на греческом языке, а также еще не установленные предметы. По мнению Сакания, нелегальные копатели были не из числа иностранцев. Он предполагает, что эти люди местные жители, которые наблюдали за учеными и знали, где нужно искать. При этом у них были металлоискатели, которых нет у ученых. Раскопки были не из простых, добавил он. Земля была каменистой и твердой. Пришлось приложить немало усилий для того, чтобы добраться до нужной глубины. С 00:45 по 03:40 – о раскопках С 03:55 по 06:44 – о черных копателях С 07:02 по 08:55 – о нанесенном ущербе черными копателями С 09:11 по 18:48 – об исследованиях С 19:00 по – о сотрудничестве абхазских и российских ученых

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