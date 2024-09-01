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Культурная афиша Абхазии: органные вечера и спектакли

Культурная афиша Абхазии: органные вечера и спектакли

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии со 2 по 8 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 01.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-01T17:10+0300

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2024-09-01T17:10+0300

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Sputnik Концертный зал Пицундского храма 2 сентября в 17:00 " Концерт органно-вокальной музыки". 3 и 6 сентября в 17:00, а также 8 сентября в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия. Абхазский Государственный молодежный театр 2 сентября в 19:00 - спектакль "Старший сын". РУСДРАМ 3 сентября в 19:00 - спектакль "Визит старой дамы". 4 и 5 сентября в 19:00 - постановка "Рассказ мула старого Хабуга". 6 сентября в 19:00 - спектакль "Радость вопреки всему". 7 сентября в 19:00 - спектакль "Примадонны". 7 сентября в 19:00 – постановка "Пастух Махаз".

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