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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240901/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-ptiche-dnr-1052140955.html
Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР. 01.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР.Сводка Минобороны России:
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россия, днр, украина, министерство обороны рф
россия, днр, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР

12:30 01.09.2024 (обновлено: 13:30 01.09.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30920 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронированные машины, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники.
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