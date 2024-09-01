Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР
12:30 01.09.2024 (обновлено: 13:30 01.09.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Птичье ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30920 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронированные машины, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники.