Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.