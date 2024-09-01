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Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле
Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле с 5 по 19 сентября. 01.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-01T19:17+0300
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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле с 5 по 19 сентября. Работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа будут представлены в галерее Барын Хан.Организатором выступила галерея AUADA при поддержке Минкультуры Абхазии. В экспозиции будут, помимо картин, инсталляции, работы по дереву, коллажи и кукла ручной работы. Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.
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стамбул, абхазия, культура
стамбул, абхазия, культура
Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле
СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле с 5 по 19 сентября.
Работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа будут представлены в галерее Барын Хан.
Организатором выступила галерея AUADA при поддержке Минкультуры Абхазии.
"Художники и представители абхазо-адыгской диаспоры в Турции Д. Хуваж и С.Эргюн обратились к нам с предложением провести в Стамбуле выставку абхазских художников, посвященную трагическим событиям 21 января, когда в фонде Абхазской национальной картинной галереи произошел пожар в результате которого, почти все работы были утеряны", - рассказала художница Диана Хинтба.
В экспозиции будут, помимо картин, инсталляции, работы по дереву, коллажи и кукла ручной работы.
Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.