https://sputnik-abkhazia.ru/20240901/vystavka-abkhazskikh-khudozhnikov-proydet-v-stambule-1052143230.html

Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле

Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле с 5 по 19 сентября. 01.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

стамбул

абхазия

культура

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СУХУМ, 1 сент - Sputnik. Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле с 5 по 19 сентября. Работы Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Апщи Хагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния и Архипа Лабахуа будут представлены в галерее Барын Хан.Организатором выступила галерея AUADA при поддержке Минкультуры Абхазии. В экспозиции будут, помимо картин, инсталляции, работы по дереву, коллажи и кукла ручной работы. Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.

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