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Абхазия попала на второе место в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом
Абхазия попала на второе место в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Абхазия оказалась на втором месте в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Абхазия оказалась на втором месте в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом. Как пишет АТОР, туристы из России совершили в республику около 1 миллиона поездок. При этом 45% из них — однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края. Первое место остается за Турцией, куда за последние три месяца было 2,75 миллиона визитов. На третьем месте — ОАЭ (380 тысяч поездок), на четвертом — Египет (260 тысяч) и на пятом — Таиланд (223 тысячи). Как подчеркнул вице-президент АТОР Артур Мурадян, на рост объемов выездного туризма повлияли несколько факторов. Всего российские туристы за июнь-август совершили порядка 5,15 миллиона поездок за границу, что на 8,4% больше, чем прошлым летом.
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контрольная палата абхазии, отдых в абхазии, туристы, россия
контрольная палата абхазии, отдых в абхазии, туристы, россия
Абхазия попала на второе место в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом
17:30 02.09.2024 (обновлено: 20:12 02.09.2024)
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Абхазия оказалась на втором месте в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом.
Как пишет
АТОР, туристы из России совершили в республику около 1 миллиона поездок. При этом 45% из них — однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края.
Первое место остается за Турцией, куда за последние три месяца было 2,75 миллиона визитов. На третьем месте — ОАЭ (380 тысяч поездок), на четвертом — Египет (260 тысяч) и на пятом — Таиланд (223 тысячи).
Как подчеркнул вице-президент АТОР Артур Мурадян, на рост объемов выездного туризма повлияли несколько факторов.
"Во-первых, это расширение географии и объемов международной авиаперевозки... Это способствует повышению конкуренции на рынке авиаперевозок, стабилизации ценовой ситуации и охлаждению тренда на рост цен. Во-вторых, россияне привыкли к новой реальности, связанной с ограничениями на многих привычных "доковидных" направлениях, и активно путешествуют по всем доступным направлениям", – процитировали в АТОР Мурадяна.
Всего российские туристы за июнь-август совершили порядка 5,15 миллиона поездок за границу, что на 8,4% больше, чем прошлым летом.