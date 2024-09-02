https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/abkhaziya-popala-na-vtorom-meste-v-reytinge-poezdok-rossiyan-za-rubezh-etim-letom-1052157946.html

Абхазия попала на второе место в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом

Абхазия попала на второе место в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Абхазия оказалась на втором месте в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом. 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T17:30+0300

2024-09-02T17:30+0300

2024-09-02T20:12+0300

в абхазии

контрольная палата абхазии

отдых в абхазии

туристы

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890652_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e144a36bc2cd76775d43408eb91c749.jpg

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Абхазия оказалась на втором месте в рейтинге поездок россиян за рубеж этим летом. Как пишет АТОР, туристы из России совершили в республику около 1 миллиона поездок. При этом 45% из них — однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края. Первое место остается за Турцией, куда за последние три месяца было 2,75 миллиона визитов. На третьем месте — ОАЭ (380 тысяч поездок), на четвертом — Египет (260 тысяч) и на пятом — Таиланд (223 тысячи). Как подчеркнул вице-президент АТОР Артур Мурадян, на рост объемов выездного туризма повлияли несколько факторов. Всего российские туристы за июнь-август совершили порядка 5,15 миллиона поездок за границу, что на 8,4% больше, чем прошлым летом.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

контрольная палата абхазии, отдых в абхазии, туристы, россия