https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-i-kitaeva-o-sborakh-v-nebesnoy-gratsii-1052114041.html

Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"

Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"

Sputnik Абхазия

Главный тренер сборной Абхазии по художественной гимнастике Ирина Китаева и президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия об участии... 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T09:59+0300

2024-09-02T09:59+0300

2024-09-02T10:42+0300

радио

подкасты

дополнительное время

абхазия

россия

гимнастика

алина кабаева

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1d/1052113871_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_63398a841c88dd0c870baa5dc6fa9d70.jpg

Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации" Sputnik Абхазия Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"

Сборная Абхазии по художественной гимнастике вернулась со сборов, которые проходили в Сириусе в Академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.Академия взяла на себя все расходы на проживание, питание и тренировки гимнасток из Абхазии.Руководит абхазской делегацией главный тренер секции художественной гимнастики Сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева, судья Международной ассоциации. Гунда Кварчия рассказала, что у Абхазии партнерские отношения с Академией "Небесная грация" сложились давно."Можно сказать, со дня основания нашей Федерации, когда открылась школа, дети начали тренироваться, нас Алина Кабаева пригласила. Она была заинтересована, чтобы гимнастика в Абхазии развивалась", – сообщила Кварчия.Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, абхазия, россия, гимнастика, алина кабаева, аудио