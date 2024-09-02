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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"
Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"
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Главный тренер сборной Абхазии по художественной гимнастике Ирина Китаева и президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия об участии... 02.09.2024, Sputnik Абхазия
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2024-09-02T10:42+0300
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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"
Сборная Абхазии по художественной гимнастике вернулась со сборов, которые проходили в Сириусе в Академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.Академия взяла на себя все расходы на проживание, питание и тренировки гимнасток из Абхазии.Руководит абхазской делегацией главный тренер секции художественной гимнастики Сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева, судья Международной ассоциации. Гунда Кварчия рассказала, что у Абхазии партнерские отношения с Академией "Небесная грация" сложились давно."Можно сказать, со дня основания нашей Федерации, когда открылась школа, дети начали тренироваться, нас Алина Кабаева пригласила. Она была заинтересована, чтобы гимнастика в Абхазии развивалась", – сообщила Кварчия.Слушайте подкаст.
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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о сборах в "Небесной грации"
09:59 02.09.2024 (обновлено: 10:42 02.09.2024)
Главный тренер сборной Абхазии по художественной гимнастике Ирина Китаева и президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия об участии абхазских спортсменок в сборах в Академии "Небесная грация".
Сборная Абхазии по художественной гимнастике вернулась со сборов, которые проходили в Сириусе в Академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.
Академия взяла на себя все расходы на проживание, питание и тренировки гимнасток из Абхазии.
Руководит абхазской делегацией главный тренер секции художественной гимнастики Сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева, судья Международной ассоциации.
Гунда Кварчия рассказала, что у Абхазии партнерские отношения с Академией "Небесная грация" сложились давно.
"Можно сказать, со дня основания нашей Федерации, когда открылась школа, дети начали тренироваться, нас Алина Кабаева пригласила. Она была заинтересована, чтобы гимнастика в Абхазии развивалась", – сообщила Кварчия.