https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/ostorozhno-spoyler-vtoroy-sezon-teleseriala-dom-drakona-1052125439.html

"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"

"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"

Sputnik Абхазия

О противоречивом втором сезоне телесериала "Дом дракона" в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Для более глубокого анализа фильма, к ведущим... 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T13:11+0300

2024-09-02T13:11+0300

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осторожно, спойлер!

абхазия

подкасты

осторожно, спойлер

кино

литература

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"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"

О противоречивом втором сезоне телесериала "Дом дракона" в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Для более глубокого анализа фильма, к ведущим присоединился большой поклонник франшизы и давний друг радиопрограммы Джемал Бганба.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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абхазия, подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио