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"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"
"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"
Sputnik Абхазия
О противоречивом втором сезоне телесериала "Дом дракона" в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Для более глубокого анализа фильма, к ведущим... 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T13:11+0300
2024-09-02T13:11+0300
2024-09-02T13:13+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": второй сезон телесериала "Дом дракона"
О противоречивом втором сезоне телесериала "Дом дракона" в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Для более глубокого анализа фильма, к ведущим присоединился большой поклонник франшизы и давний друг радиопрограммы Джемал Бганба.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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абхазия, подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
абхазия, подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
О противоречивом втором сезоне телесериала "Дом дракона" в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Для более глубокого анализа фильма, к ведущим присоединился большой поклонник франшизы и давний друг радиопрограммы Джемал Бганба.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.