https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/pervyy-zvonok-prozvenel-v-shkolakh-abkhazii-1052145624.html

Первый звонок прозвенел в школах Абхазии

Первый звонок прозвенел в школах Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В 2024 году более 2500 детей пошли в первый класс. 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T10:00+0300

2024-09-02T10:00+0300

2024-09-02T10:56+0300

абхазия

школы

образование

дети

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/02/1052145442_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_5d1c619b1840cef7a0fb8cef3825999b.jpg

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В 2024 году более 2500 детей пошли в первый класс.Ежегодно в Абхазии 1 сентября отмечается День знаний. В этом году первый учебный день выпал на понедельник, 2 сентября. В школах республики проходят торжественные линейки.В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил школьников, педагогов и родителей с началом учебного года. Бжания напомнил, что успех в учебе — залог светлого будущего и процветания республики.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, школы, образование, дети