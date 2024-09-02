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Первый звонок прозвенел в школах Абхазии
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В 2024 году более 2500 детей пошли в первый класс. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
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абхазия
школы
образование
дети
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В 2024 году более 2500 детей пошли в первый класс.Ежегодно в Абхазии 1 сентября отмечается День знаний. В этом году первый учебный день выпал на понедельник, 2 сентября. В школах республики проходят торжественные линейки.В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил школьников, педагогов и родителей с началом учебного года. Бжания напомнил, что успех в учебе — залог светлого будущего и процветания республики.
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абхазия, школы, образование, дети
абхазия, школы, образование, дети
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии
10:00 02.09.2024 (обновлено: 10:56 02.09.2024)
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. В 2024 году более 2500 детей пошли в первый класс.
Ежегодно в Абхазии 1 сентября отмечается День знаний. В этом году первый учебный день выпал на понедельник, 2 сентября. В школах республики проходят торжественные линейки.
В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил школьников, педагогов и родителей с началом учебного года.
"Мы осознаем важность качественной образовательной среды для успешного обучения и развития. Руководство страны активно работает над улучшением инфраструктуры школ, повышением качества учебного процесса и поддержкой педагогов. Образование остается нашим главным приоритетом, и мы продолжим поддерживать и развивать эту сферу", — говорится в поздравлении.
Бжания напомнил, что успех в учебе — залог светлого будущего и процветания республики.