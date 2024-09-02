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Первый звонок в школах Абхазии

Первый звонок в школах Абхазии

Sputnik Абхазия

Во всех 153 школах Абхазии начался новый учебный год. 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T17:40+0300

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В первый учебный день в школах республики традиционно состоялись торжественные линейки. В этом году в первый класс по всей Абхазии пошли более 2500 детей. На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей. В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских.

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