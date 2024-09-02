https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/pervyy-zvonok-v-shkolakh-abkhazii--1052150318.html
Первый звонок в школах Абхазии
Первый звонок в школах Абхазии
Sputnik Абхазия
Во всех 153 школах Абхазии начался новый учебный год. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T17:40+0300
2024-09-02T17:40+0300
2024-09-02T17:44+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
школы
образование
дети
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/02/1052156839_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d6b233e4463f1f56e2e6414d7e3f86d.jpg
В первый учебный день в школах республики традиционно состоялись торжественные линейки. В этом году в первый класс по всей Абхазии пошли более 2500 детей. На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей. В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/02/1052156839_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da2473c5056427e178df1b3522e9013e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото , фото, мультимедиа, абхазия, школы, образование, дети
фото , фото, мультимедиа, абхазия, школы, образование, дети
Первый звонок в школах Абхазии 17:40 02.09.2024 (обновлено: 17:44 02.09.2024)
Во всех 153 школах Абхазии начался новый учебный год.
В первый учебный день в школах республики традиционно состоялись торжественные линейки.
В этом году в первый класс по всей Абхазии пошли более 2500 детей.
На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей.
В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии начался новый 2024-2025 учебный год.
В Абхазии начался новый 2024-2025 учебный год.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Счастливые первоклассники стоят на торжественной линейке.
Счастливые первоклассники стоят на торжественной линейке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году в школы республики пошли более 2500 детей.
В этом году в школы республики пошли более 2500 детей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первоклассник читает первое стихотворение в школе.
Первоклассник читает первое стихотворение в школе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На праздничных линейках звучала музыка, исполняли танцы.
На праздничных линейках звучала музыка, исполняли танцы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый звонок известил о начале учебного года.
Первый звонок известил о начале учебного года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии насчитывается 153 школы – 113 сельских и 40 городских.
В Абхазии насчитывается 153 школы – 113 сельских и 40 городских.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для кого-то первый день в школе выдался грустным.
Для кого-то первый день в школе выдался грустным.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Школьники впервые сели за парты.
Школьники впервые сели за парты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей.
На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей.