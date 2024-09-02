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https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/pervyy-zvonok-v-shkolakh-abkhazii--1052150318.html
Первый звонок в школах Абхазии
Первый звонок в школах Абхазии
Sputnik Абхазия
Во всех 153 школах Абхазии начался новый учебный год. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
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2024-09-02T17:44+0300
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В первый учебный день в школах республики традиционно состоялись торжественные линейки. В этом году в первый класс по всей Абхазии пошли более 2500 детей. На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей. В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, школы, образование, дети
фото , фото, мультимедиа, абхазия, школы, образование, дети

Первый звонок в школах Абхазии

17:40 02.09.2024 (обновлено: 17:44 02.09.2024)
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Во всех 153 школах Абхазии начался новый учебный год.
В первый учебный день в школах республики традиционно состоялись торжественные линейки.
В этом году в первый класс по всей Абхазии пошли более 2500 детей.
На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей.
В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии начался новый 2024-2025 учебный год.

В Абхазии начался новый 2024-2025 учебный год. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии начался новый 2024-2025 учебный год.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счастливые первоклассники стоят на торжественной линейке.

Счастливые первоклассники стоят на торжественной линейке. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счастливые первоклассники стоят на торжественной линейке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в школы республики пошли более 2500 детей.

В этом году в школы республики пошли более 2500 детей. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в школы республики пошли более 2500 детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклассник читает первое стихотворение в школе.

Первоклассник читает первое стихотворение в школе. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклассник читает первое стихотворение в школе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздничных линейках звучала музыка, исполняли танцы.

На праздничных линейках звучала музыка, исполняли танцы. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздничных линейках звучала музыка, исполняли танцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый звонок известил о начале учебного года.

Первый звонок известил о начале учебного года. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый звонок известил о начале учебного года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии насчитывается 153 школы – 113 сельских и 40 городских.

В Абхазии насчитывается 153 школы – 113 сельских и 40 городских. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии насчитывается 153 школы – 113 сельских и 40 городских.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то первый день в школе выдался грустным.

Для кого-то первый день в школе выдался грустным. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то первый день в школе выдался грустным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Школьники впервые сели за парты.

Школьники впервые сели за парты. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Школьники впервые сели за парты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей.

На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На линейки первоклассники пришли с цветами для своих первых учителей.

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