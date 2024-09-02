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Посол Абхазии в Сирии встретился с представителями промышленного и торгового сектора САР
Посол Абхазии в Сирии встретился с представителями промышленного и торгового сектора САР
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Перспективы сотрудничества абхазских и сирийских компаний обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али с представителями частного... 02.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Перспективы сотрудничества абхазских и сирийских компаний обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али с представителями частного промышленного и торгового сектора САР. Стороны подчеркнули важность участия предпринимателей и инвесторов в специализированных выставках и деловых мероприятиях. Отмечается, что встреча имеет важное значение для укрепления экономических связей между Абхазией и Сирией.
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сирия, абхазия, политика, экономика
Посол Абхазии в Сирии встретился с представителями промышленного и торгового сектора САР
12:00 02.09.2024 (обновлено: 13:43 02.09.2024)
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Перспективы сотрудничества абхазских и сирийских компаний обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али с представителями частного промышленного и торгового сектора САР.
На встрече присутствовали генеральный директор компании "CEMTECH" Джибраил Аль-Ашхаби и руководители крупных сирийских промышленных и торговых компаний.
Стороны подчеркнули важность участия предпринимателей и инвесторов в специализированных выставках и деловых мероприятиях.
Отмечается, что встреча имеет важное значение для укрепления экономических связей между Абхазией и Сирией.