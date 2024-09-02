https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/posol-abkhazii-v-sirii-vstretilsya-s-predstavitelyami-promyshlennogo-i-torgovogo-sektora-sar-1052146848.html

Посол Абхазии в Сирии встретился с представителями промышленного и торгового сектора САР

Посол Абхазии в Сирии встретился с представителями промышленного и торгового сектора САР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Перспективы сотрудничества абхазских и сирийских компаний обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али с представителями частного... 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T12:00+0300

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Перспективы сотрудничества абхазских и сирийских компаний обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али с представителями частного промышленного и торгового сектора САР. Стороны подчеркнули важность участия предпринимателей и инвесторов в специализированных выставках и деловых мероприятиях. Отмечается, что встреча имеет важное значение для укрепления экономических связей между Абхазией и Сирией.

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