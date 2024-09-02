https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/pozhar-na-poligone-tbo-v-gale-v-blizhayshee-vremya-likvidiruyut--1052146558.html
Пожар на полигоне ТБО в Гале в ближайшее время ликвидируют
Пожар на полигоне ТБО в Гале в ближайшее время ликвидируют
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В ближайшее время очаги возгорания на полигоне ТБО в Галском районе будут ликвидированы, прокомментировал Sputnik замглавы района... 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T11:30+0300
2024-09-02T11:30+0300
2024-09-02T13:45+0300
в абхазии
галский район
сухум
мусор
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102711/58/1027115865_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_187e67d691e7f91c31865ce50defb876.jpg
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В ближайшее время очаги возгорания на полигоне ТБО в Галском районе будут ликвидированы, прокомментировал Sputnik замглавы района Дмитрий Адлейба. По его словам, Управление горхозяйства Сухума ежедневно с утра до позднего вечера работают на месте. Часть мусора закапывают экскаваторами. Интенсивность горения уменьшилось, но остались очаги.
галский район
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102711/58/1027115865_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_36324f5e4a86f3c59b4da6d99e7b9839.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
галский район, сухум, мусор, абхазия
галский район, сухум, мусор, абхазия
Пожар на полигоне ТБО в Гале в ближайшее время ликвидируют
11:30 02.09.2024 (обновлено: 13:45 02.09.2024)
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В ближайшее время очаги возгорания на полигоне ТБО в Галском районе будут ликвидированы, прокомментировал Sputnik замглавы района Дмитрий Адлейба.
По его словам, Управление горхозяйства Сухума ежедневно с утра до позднего вечера работают на месте.
"На сегодняшний день уже просыпали дороги, по которым пожарные машины могут добраться до мест тушения", – отметил он.
Часть мусора закапывают экскаваторами. Интенсивность горения уменьшилось, но остались очаги.