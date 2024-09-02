https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/pozhar-na-poligone-tbo-v-gale-v-blizhayshee-vremya-likvidiruyut--1052146558.html

Пожар на полигоне ТБО в Гале в ближайшее время ликвидируют

Пожар на полигоне ТБО в Гале в ближайшее время ликвидируют

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В ближайшее время очаги возгорания на полигоне ТБО в Галском районе будут ликвидированы, прокомментировал Sputnik замглавы района... 02.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

галский район

сухум

мусор

абхазия

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В ближайшее время очаги возгорания на полигоне ТБО в Галском районе будут ликвидированы, прокомментировал Sputnik замглавы района Дмитрий Адлейба. По его словам, Управление горхозяйства Сухума ежедневно с утра до позднего вечера работают на месте. Часть мусора закапывают экскаваторами. Интенсивность горения уменьшилось, но остались очаги.

галский район

сухум

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галский район, сухум, мусор, абхазия