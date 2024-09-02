https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/shamba-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-vneshnepoliticheskikh-zadach-abkhazii-1052158362.html

Шамба назвал одну из важнейших внешнеполитических задач Абхазии

Шамба назвал одну из важнейших внешнеполитических задач Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Широкое международное признание Абхазии — одна из важнейших внешнеполитических задач страны, заявил глава МИД Сергей Шамба. 02.09.2024, Sputnik Абхазия

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2024-09-02T20:13+0300

в абхазии

сергей шамба

политика

мид абхазии

абхазия

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Широкое международное признание Абхазии — одна из важнейших внешнеполитических задач страны, заявил глава МИД Сергей Шамба. Министр отметил, что у республики есть негативный опыт, когда США и их партнеры оказывали давление на страны, с которыми у Абхазии уже установлены дипотношения. Но работа по поиску новых партнеров продолжается и, по словам Шамба, Абхазия в этих вопросах рассчитывает на поддержку стратегического союзника — России.

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сергей шамба, политика, мид абхазии, абхазия