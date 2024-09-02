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Шамба назвал одну из важнейших внешнеполитических задач Абхазии
Шамба назвал одну из важнейших внешнеполитических задач Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Широкое международное признание Абхазии — одна из важнейших внешнеполитических задач страны, заявил глава МИД Сергей Шамба. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T19:00+0300
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Широкое международное признание Абхазии — одна из важнейших внешнеполитических задач страны, заявил глава МИД Сергей Шамба. Министр отметил, что у республики есть негативный опыт, когда США и их партнеры оказывали давление на страны, с которыми у Абхазии уже установлены дипотношения. Но работа по поиску новых партнеров продолжается и, по словам Шамба, Абхазия в этих вопросах рассчитывает на поддержку стратегического союзника — России.
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сергей шамба, политика, мид абхазии, абхазия
сергей шамба, политика, мид абхазии, абхазия
Шамба назвал одну из важнейших внешнеполитических задач Абхазии
19:00 02.09.2024 (обновлено: 20:13 02.09.2024)
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Широкое международное признание Абхазии — одна из важнейших внешнеполитических задач страны, заявил глава МИД Сергей Шамба.
"В достижении этой задачи мы видим давление, которое оказывается со стороны США, Евросоюза. Поэтому мы стараемся налаживать контакты в тех регионах мира, где страны Запада не обладают значительным влиянием и не могут оказать прямого давления на те или иные страны", — сказал
Шамба в интервью газете "Известия".
Министр отметил, что у республики есть негативный опыт, когда США и их партнеры оказывали давление на страны, с которыми у Абхазии уже установлены дипотношения.
Но работа по поиску новых партнеров продолжается и, по словам Шамба, Абхазия в этих вопросах рассчитывает на поддержку стратегического союзника — России.