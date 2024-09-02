https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/takie-obstoyatelstva-kamkiya-ob-unikalnosti-instituta-ekonomiki-abkhazii--1052126772.html
Такие обстоятельства: Камкия об уникальности Института экономики Абхазии
Такие обстоятельства: Камкия об уникальности Института экономики Абхазии
Sputnik Абхазия
В ходе очередного заседания президиума Академии наук Абхазии профессор Фатима Камкия была избрана директором Института экономки и права Академии наук Абхазии. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T15:45+0300
2024-09-02T15:45+0300
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Такие обстоятельства: Фатима Камкия
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Фатима Камкия
В ходе очередного заседания президиума Академии наук Абхазии профессор Фатима Камкия была избрана директором Института экономки и права Академии наук Абхазии. В эфире радио Sputnik она рассказала о том, как видит свою работу в этой должности и какие первоочередные задачи стоят перед институтом. "Выражаю благодарность коллективу института за оказанное доверие. То образование, те опыт и практика, которые у меня есть, позволяют мне осуществлять эту деятельность. С уважением отношусь к тем, кто создавали институт. Заур Шалашава стоял у истоков, думаю, он очень много сил потратил, чтобы создать эту структуру. Я очень внимательно стараюсь изучить все, что было им сделано и всей командой, потому что это оригинальная структура, не типичная для России", – отметила Камкия. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, экономика, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, экономика, аудио
В ходе очередного заседания президиума Академии наук Абхазии профессор Фатима Камкия была избрана директором Института экономки и права Академии наук Абхазии.
В эфире радио Sputnik она рассказала о том, как видит свою работу в этой должности и какие первоочередные задачи стоят перед институтом.
"Выражаю благодарность коллективу института за оказанное доверие. То образование, те опыт и практика, которые у меня есть, позволяют мне осуществлять эту деятельность. С уважением отношусь к тем, кто создавали институт. Заур Шалашава стоял у истоков, думаю, он очень много сил потратил, чтобы создать эту структуру. Я очень внимательно стараюсь изучить все, что было им сделано и всей командой, потому что это оригинальная структура, не типичная для России", – отметила Камкия.