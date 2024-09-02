https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/v-abkhazii-obyavili-aktsiyu-po-sboru-gumposchi-dlya-zhiteley-kurskoy-oblasti-1052147545.html

В Абхазии объявили акцию по сбору гумпощи для жителей Курской области

В Абхазии объявили акцию по сбору гумпощи для жителей Курской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлена в Абхазии. 02.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-02T13:00+0300

2024-09-02T13:00+0300

2024-09-02T14:08+0300

в абхазии

сухум

абхазия

курская область

мчс абхазии

гуманитарная помощь

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0f/1052003896_5:0:1264:708_1920x0_80_0_0_92193b771b804131cc9d17d682b77112.jpg

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлена в Абхазии. Принимаются нескоропортящиеся продукты питания — мука, сахар, крупы, консервы, бутилированная вода, а также теплые вещи. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Глава области Алексей Смирнов сообщал, что в зону эвакуации в Курской области попали восемь районов с общим населением 152 тысячи человек. Уже эвакуировано 133 тысячи.

сухум

абхазия

курская область

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухум, абхазия, курская область, мчс абхазии, гуманитарная помощь, россия