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В Абхазии объявили акцию по сбору гумпощи для жителей Курской области
В Абхазии объявили акцию по сбору гумпощи для жителей Курской области
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлена в Абхазии. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T13:00+0300
2024-09-02T13:00+0300
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в абхазии
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мчс абхазии
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлена в Абхазии. Принимаются нескоропортящиеся продукты питания — мука, сахар, крупы, консервы, бутилированная вода, а также теплые вещи. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Глава области Алексей Смирнов сообщал, что в зону эвакуации в Курской области попали восемь районов с общим населением 152 тысячи человек. Уже эвакуировано 133 тысячи.
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сухум, абхазия, курская область, мчс абхазии, гуманитарная помощь, россия
сухум, абхазия, курская область, мчс абхазии, гуманитарная помощь, россия
СУХУМ, 2 сен - Sputnik.
Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлена
в Абхазии.
Принимаются нескоропортящиеся продукты питания — мука, сахар, крупы, консервы, бутилированная вода, а также теплые вещи.
Пункт сбора работает по будням с 9:00 до 18:00 в Сухуме, на улице Конфедератов, 12 в здании МЧС.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Глава области Алексей Смирнов сообщал, что в зону эвакуации в Курской области попали восемь районов с общим населением 152 тысячи человек. Уже эвакуировано 133 тысячи.