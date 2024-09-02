Вооруженные силы России освободили населенный пункт Скучное в ДНР

Сегодня ночью ВС России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.