Вооруженные силы России освободили населенный пункт Скучное в ДНР
14:06 02.09.2024 (обновлено: 14:19 02.09.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Скучное в ДНР.
Сводка Минобороны России:
Сегодня ночью ВС России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30950 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17805 танков и других боевых бронированных машин, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13952 орудия полевой артиллерии и минометов, 25520 единиц специальной военной автомобильной техники.