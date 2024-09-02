https://sputnik-abkhazia.ru/20240902/zhenschina-pogibla-v-avarii-v-rayone-sela-verkhnyaya-eshera-1052147259.html

Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера

Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера, сообщил Sputnik врио начальника ГАИ Дамей Авидзба. 02.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

гудаутский район

дтп

гаи

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера, сообщил Sputnik врио начальника ГАИ Дамей Авидзба.Она не справилась с управлением, и автомобиль столкнулся с манипулятором.

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