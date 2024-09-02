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Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера
Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера, сообщил Sputnik врио начальника ГАИ Дамей Авидзба. 02.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-02T13:57+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера, сообщил Sputnik врио начальника ГАИ Дамей Авидзба.Она не справилась с управлением, и автомобиль столкнулся с манипулятором.
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абхазия, гудаутский район, дтп, гаи
абхазия, гудаутский район, дтп, гаи
Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера
13:57 02.09.2024 (обновлено: 14:16 02.09.2024)
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Женщина погибла в аварии в районе села Верхняя Эшера, сообщил Sputnik врио начальника ГАИ Дамей Авидзба.
По предварительной информации, гражданка Абхазии 1989 года рождения пыталась совершить обгон, выехала на встречную полосу.
Она не справилась с управлением, и автомобиль столкнулся с манипулятором.