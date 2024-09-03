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Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России
Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России
Sputnik Абхазия
Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал глава ведомства... 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T12:30+0300
2024-09-03T12:30+0300
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Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России
Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал глава ведомства Владимир Делба, с российской — замруководителя казначейства Александр Демидов. О возможностях документа в интервью радио Sputnik рассказал замминистра финансов, начальник Казначейства Абхазии Саид Губаз.По его словам, специалисты Федерального казначейства России и Минфина Абхазии будут проводить встречи, в том числе в формате онлайн-конференций, для работы в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве. Документ также подразумевает сотрудничество ведомств: в организации функционирования органов казначейства, в методологии и технологии обслуживания бюджета, в финансовом прогнозировании, в развитии информационных технологий.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, гражданин и начальник, россия, сотрудничество, казначейство, аудио
подкасты, абхазия, гражданин и начальник, россия, сотрудничество, казначейство, аудио
Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал глава ведомства Владимир Делба, с российской — замруководителя казначейства Александр Демидов.
О возможностях документа в интервью радио Sputnik рассказал замминистра финансов, начальник Казначейства Абхазии Саид Губаз.
По его словам, специалисты Федерального казначейства России и Минфина Абхазии будут проводить встречи, в том числе в формате онлайн-конференций, для работы в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве. Документ также подразумевает сотрудничество ведомств: в организации функционирования органов казначейства, в методологии и технологии обслуживания бюджета, в финансовом прогнозировании, в развитии информационных технологий.
Подробности слушайте в подкасте
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