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Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России

Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России

Sputnik Абхазия

Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал глава ведомства... 03.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-03T12:30+0300

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Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Губаз о Меморандуме Минфина Абхазии и Казначейства России

Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал глава ведомства Владимир Делба, с российской — замруководителя казначейства Александр Демидов. О возможностях документа в интервью радио Sputnik рассказал замминистра финансов, начальник Казначейства Абхазии Саид Губаз.По его словам, специалисты Федерального казначейства России и Минфина Абхазии будут проводить встречи, в том числе в формате онлайн-конференций, для работы в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве. Документ также подразумевает сотрудничество ведомств: в организации функционирования органов казначейства, в методологии и технологии обслуживания бюджета, в финансовом прогнозировании, в развитии информационных технологий.Подробности слушайте в подкасте.

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