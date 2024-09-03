Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина
22:38 03.09.2024 (обновлено: 22:40 03.09.2024)
© Foto / Аунг Чан ТарНоминация "Вид сверху". Цветы лилий
© Foto / Аунг Чан Тар
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В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В Москве объявлен обладатель гран-при X международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - петербурженка Анна Плюснина.
За ее серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях единогласно проголосовали члены жюри.
В номинации "Главные новости" лучшей стала фотография "Его долг" участника из Новосибирска Владислава Некрасова, побывавшего на месте вынужденного приземления самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области.
© Foto / Анна Плюснина.
"Посмотреть в глаза человеку"
1/6
© Foto / Анна Плюснина.
"Посмотреть в глаза человеку"
© Foto / Владислав Некрасов
"Его долг"
2/6
© Foto / Владислав Некрасов
"Его долг"
© Foto / Аунг Чан Тар
"Цветы лилий"
3/6
© Foto / Аунг Чан Тар
"Цветы лилий"
© Foto / Мохаммад Суман
"Дети Читтагонга играют в грязи"
4/6
© Foto / Мохаммад Суман
"Дети Читтагонга играют в грязи"
© Foto / Паула Хесус Бриньярделло
"Там, где зеленый - не цвет жизни"
5/6
© Foto / Паула Хесус Бриньярделло
"Там, где зеленый - не цвет жизни"
© Foto / Мосфикур Рахман Джохан
"Воспоминания о жизни до прогресса"
6/6
© Foto / Мосфикур Рахман Джохан
"Воспоминания о жизни до прогресса"
1/6
© Foto / Анна Плюснина.
"Посмотреть в глаза человеку"
2/6
© Foto / Владислав Некрасов
"Его долг"
3/6
© Foto / Аунг Чан Тар
"Цветы лилий"
4/6
© Foto / Мохаммад Суман
"Дети Читтагонга играют в грязи"
5/6
© Foto / Паула Хесус Бриньярделло
"Там, где зеленый - не цвет жизни"
6/6
© Foto / Мосфикур Рахман Джохан
"Воспоминания о жизни до прогресса"
В спортивной номинации первое место заняла фотография Мохаммеда Сумана "Дети Читтагонга играют в грязи", лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" итальянки Паулы Хесус Бриньярделло, самой атмосферной работой в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография" стали "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы.
В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.