https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/opredeleny-pobediteli-yubileynogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1052167738.html

Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Sputnik Абхазия

В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет. 03.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-03T22:38+0300

2024-09-03T22:38+0300

2024-09-03T22:40+0300

новости

фотоконкурс андрея стенина

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В Москве объявлен обладатель гран-при X международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - петербурженка Анна Плюснина.За ее серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях единогласно проголосовали члены жюри. В номинации "Главные новости" лучшей стала фотография "Его долг" участника из Новосибирска Владислава Некрасова, побывавшего на месте вынужденного приземления самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. В спортивной номинации первое место заняла фотография Мохаммеда Сумана "Дети Читтагонга играют в грязи", лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" итальянки Паулы Хесус Бриньярделло, самой атмосферной работой в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография" стали "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы.В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/konkurs-stenina-2024-zapustil-golosovanie-sredi-internet-polzovateley-1051522920.html

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новости, фотоконкурс андрея стенина