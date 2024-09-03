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https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/opredeleny-pobediteli-yubileynogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1052167738.html
Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Sputnik Абхазия
В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет. 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T22:38+0300
2024-09-03T22:40+0300
новости
фотоконкурс андрея стенина
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В Москве объявлен обладатель гран-при X международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - петербурженка Анна Плюснина.За ее серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях единогласно проголосовали члены жюри. В номинации "Главные новости" лучшей стала фотография "Его долг" участника из Новосибирска Владислава Некрасова, побывавшего на месте вынужденного приземления самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. В спортивной номинации первое место заняла фотография Мохаммеда Сумана "Дети Читтагонга играют в грязи", лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" итальянки Паулы Хесус Бриньярделло, самой атмосферной работой в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография" стали "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы.В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/konkurs-stenina-2024-zapustil-golosovanie-sredi-internet-polzovateley-1051522920.html
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новости, фотоконкурс андрея стенина
новости, фотоконкурс андрея стенина

Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина

22:38 03.09.2024 (обновлено: 22:40 03.09.2024)
© Foto / Аунг Чан ТарНоминация "Вид сверху". Цветы лилий
Номинация Вид сверху. Цветы лилий - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2024
© Foto / Аунг Чан Тар
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В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В Москве объявлен обладатель гран-при X международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - петербурженка Анна Плюснина.
За ее серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях единогласно проголосовали члены жюри.
В номинации "Главные новости" лучшей стала фотография "Его долг" участника из Новосибирска Владислава Некрасова, побывавшего на месте вынужденного приземления самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области.
© Foto / Анна Плюснина.

"Посмотреть в глаза человеку"

&quot;Посмотреть в глаза человеку&quot; - Sputnik Абхазия
1/6
© Foto / Анна Плюснина.

"Посмотреть в глаза человеку"

© Foto / Владислав Некрасов

"Его долг"

&quot;Его долг&quot; - Sputnik Абхазия
2/6
© Foto / Владислав Некрасов

"Его долг"

© Foto / Аунг Чан Тар

"Цветы лилий"

&quot;Цветы лилий&quot; - Sputnik Абхазия
3/6
© Foto / Аунг Чан Тар

"Цветы лилий"

© Foto / Мохаммад Суман

"Дети Читтагонга играют в грязи"

&quot;Дети Читтагонга играют в грязи&quot; - Sputnik Абхазия
4/6
© Foto / Мохаммад Суман

"Дети Читтагонга играют в грязи"

© Foto / Паула Хесус Бриньярделло

"Там, где зеленый - не цвет жизни"

&quot;Там, где зеленый - не цвет жизни&quot; - Sputnik Абхазия
5/6
© Foto / Паула Хесус Бриньярделло

"Там, где зеленый - не цвет жизни"

© Foto / Мосфикур Рахман Джохан

"Воспоминания о жизни до прогресса"

&quot;Воспоминания о жизни до прогресса&quot; - Sputnik Абхазия
6/6
© Foto / Мосфикур Рахман Джохан

"Воспоминания о жизни до прогресса"

1/6
© Foto / Анна Плюснина.

"Посмотреть в глаза человеку"

2/6
© Foto / Владислав Некрасов

"Его долг"

3/6
© Foto / Аунг Чан Тар

"Цветы лилий"

4/6
© Foto / Мохаммад Суман

"Дети Читтагонга играют в грязи"

5/6
© Foto / Паула Хесус Бриньярделло

"Там, где зеленый - не цвет жизни"

6/6
© Foto / Мосфикур Рахман Джохан

"Воспоминания о жизни до прогресса"

В спортивной номинации первое место заняла фотография Мохаммеда Сумана "Дети Читтагонга играют в грязи", лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета" стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" итальянки Паулы Хесус Бриньярделло, самой атмосферной работой в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография" стали "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы.
В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
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1 июля, 12:07
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