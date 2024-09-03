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Шамба оценил изменения в абхазо-российских отношениях
Шамба оценил изменения в абхазо-российских отношениях
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Отношения Абхазии и России значительно изменились за последние годы, сказал глава МИД Сергей Шамба на брифинге в Инфоцентре президента... 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T13:57+0300
2024-09-03T13:57+0300
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Отношения Абхазии и России значительно изменились за последние годы, сказал глава МИД Сергей Шамба на брифинге в Инфоцентре президента Абхазии. Он отметил сильную разницу с тем, что происходило после признания независимости республики и то, что в последнее время у России накопилось недовольство в отношении Абхазии. Кроме того, он прокомментировал появление в соцсетях документа, обозначенного как протокол совещания замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжания. "Официально мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем определить как подлинный", — сказал Шамба. При этом он отметил, что вопросы, указанные в тексте, многократно обсуждались. Речь шла о том, что невыполнение обязательств может повлечь санкции, которые уже начали осуществляться. Так, с первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. "Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего. Это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", — заявил глава МИД Абхазии. При этом Шамба добавил, что встреча состоялась 19 августа, а протокол датирован 26 августа, и президент Аслан Бжания на его подписании не присутствовал.В абхазском сегменте соцсетей циркулирует копия некоего протокола совещания в Администрации президента России с участием президента Абхазии Аслана Бжания. Он содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах Парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования.
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Отношения Абхазии и России значительно изменились за последние годы, сказал глава МИД Сергей Шамба на брифинге в Инфоцентре президента Абхазии.
Он отметил сильную разницу с тем, что происходило после признания независимости республики и то, что в последнее время у России накопилось недовольство в отношении Абхазии.
"Я помню, когда я был министром иностранных дел (в 2008 году - прим.), и когда было признание Абхазии, какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нет, для этого все мы постарались. Давайте все мы постараемся как-то исправлять отношения", — сказал Шамба.
Кроме того, он прокомментировал появление в соцсетях документа, обозначенного как протокол совещания замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжания.
"Официально мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем определить как подлинный", — сказал Шамба.
При этом он отметил, что вопросы, указанные в тексте, многократно обсуждались. Речь шла о том, что невыполнение обязательств может повлечь санкции, которые уже начали осуществляться. Так, с первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам.
"Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего. Это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", — заявил глава МИД Абхазии.
При этом Шамба добавил, что встреча состоялась 19 августа, а протокол датирован 26 августа, и президент Аслан Бжания на его подписании не присутствовал.
В абхазском сегменте соцсетей циркулирует копия некоего протокола совещания в Администрации президента России с участием президента Абхазии Аслана Бжания.
Он содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах Парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования.