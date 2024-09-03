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Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии: иначе и быть не могло

Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии: иначе и быть не могло

Sputnik Абхазия

Петербургский театр "Балтийский дом" даст несколько спектаклей в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. Гастроли состоятся в рамках проекта "Большие гастроли", которые... 03.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-03T16:02+0300

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Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии Sputnik Абхазия Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии

Петербургский театр "Балтийский дом" даст несколько спектаклей в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. Гастроли состоятся в рамках проекта "Большие гастроли", которые организованны Росконцертом. Как в театре отнеслись к идее гастролей, как идет подготовка к ним, каковы ожидания от встречи с абхазским зрителем, в интервью радио Sputnik рассказал директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, россия, санкт-петербург, балтийский дом (театр), русдрам, театр, гастроли, аудио