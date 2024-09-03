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Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии: иначе и быть не могло
Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии: иначе и быть не могло
Sputnik Абхазия
Петербургский театр "Балтийский дом" даст несколько спектаклей в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. Гастроли состоятся в рамках проекта "Большие гастроли", которые... 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T16:02+0300
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Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Шуб о предстоящих гастролях "Балтийского дома" в Абхазии
Петербургский театр "Балтийский дом" даст несколько спектаклей в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. Гастроли состоятся в рамках проекта "Большие гастроли", которые организованны Росконцертом. Как в театре отнеслись к идее гастролей, как идет подготовка к ним, каковы ожидания от встречи с абхазским зрителем, в интервью радио Sputnik рассказал директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, санкт-петербург, балтийский дом (театр), русдрам, театр, гастроли, аудио
подкасты, абхазия, россия, санкт-петербург, балтийский дом (театр), русдрам, театр, гастроли, аудио
Петербургский театр "Балтийский дом" даст несколько спектаклей в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. Гастроли состоятся в рамках проекта "Большие гастроли", которые организованны Росконцертом.
Как в театре отнеслись к идее гастролей, как идет подготовка к ним, каковы ожидания от встречи с абхазским зрителем, в интервью радио Sputnik рассказал директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.
"Мы с Ираклием Хинтба были инициаторами этой поездки. Иначе и быть не могло. Мы давно дружим с вашим театром, с его замечательным руководителем. Этот театр неоднократно бывал в Петербурге, в "Балтийском доме" и на гастролях, и на наших фестивалях. Поэтому наш ответный визит естественен и органичен, мы никак и не представляли развитие наших отношений", - отметил Шуб.