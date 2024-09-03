https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/vladimir-putin-pribyl-na-peregovory-s-prezidentom-mongolii-1052159416.html

Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии

Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии

Sputnik Абхазия

Российский лидер находится в Монголии с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях к 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над... 03.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Улан-Батор, сообщает РИА Новости.Фасад дворца, в котором пройдет встреча, украшен российскими и монгольскими флагами, на площади выстроился почетный караул и отряд всадников в парадной форме. Главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, подпишут ряд документов. Кроме того, Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы над Японией на реке Халхин-Гол.

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россия, владимир путин, монголия, новости