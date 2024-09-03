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Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии
Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии
Sputnik Абхазия
Российский лидер находится в Монголии с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях к 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над... 03.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-03T09:07+0300
2024-09-03T09:07+0300
2024-09-03T10:14+0300
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Улан-Батор, сообщает РИА Новости.Фасад дворца, в котором пройдет встреча, украшен российскими и монгольскими флагами, на площади выстроился почетный караул и отряд всадников в парадной форме. Главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, подпишут ряд документов. Кроме того, Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы над Японией на реке Халхин-Гол.
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, монголия, новости
россия, владимир путин, монголия, новости
Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии
09:07 03.09.2024 (обновлено: 10:14 03.09.2024)
Российский лидер находится в Монголии с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях к 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik.
Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Улан-Батор, сообщает РИА Новости
.
Фасад дворца, в котором пройдет встреча, украшен российскими и монгольскими флагами, на площади выстроился почетный караул и отряд всадников в парадной форме.
Главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, подпишут ряд документов.
Кроме того, Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы над Японией на реке Халхин-Гол.