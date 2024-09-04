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Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников
Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников
Sputnik Абхазия
О здоровом питании школьников в эфире радио Sputnik рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского... 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T12:20+0300
2024-09-04T12:20+0300
2024-09-04T12:48+0300
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Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников
Обеспечение детей питанием во время учебных занятий – важное условие для поддержания их здоровья. В идеале, в школах должно быть организовано здоровое питание с учетом специальных нормативов. Как правильно сформировать меню и что обязательно должно быть в рационе школьника, в эфире радио Sputnik рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора Госстандарта Лейла Сангулия.Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, питание, школа, здоровое питание, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, питание, школа, здоровое питание, аудио
Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников
12:20 04.09.2024 (обновлено: 12:48 04.09.2024)
О здоровом питании школьников в эфире радио Sputnik рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора Госстандарта Лейла Сангулия.
Обеспечение детей питанием во время учебных занятий – важное условие для поддержания их здоровья. В идеале, в школах должно быть организовано здоровое питание с учетом специальных нормативов. Как правильно сформировать меню и что обязательно должно быть в рационе школьника, в эфире радио Sputnik рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора Госстандарта Лейла Сангулия.