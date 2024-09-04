https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/grazhdanin-i-nachalnik-chachba-i-sanguliya-o-zdorovom-pitanii-shkolnikov-1052169574.html

Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников

Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников

Sputnik Абхазия

О здоровом питании школьников в эфире радио Sputnik рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского... 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T12:20+0300

2024-09-04T12:20+0300

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Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Чачба и Сангулия о здоровом питании школьников

Обеспечение детей питанием во время учебных занятий – важное условие для поддержания их здоровья. В идеале, в школах должно быть организовано здоровое питание с учетом специальных нормативов. Как правильно сформировать меню и что обязательно должно быть в рационе школьника, в эфире радио Sputnik рассказали врач по гигиене детей и подростков СЭС города Сухум Алиса Чачба и инспектор потребительского надзора Госстандарта Лейла Сангулия.Слушайте подкаст.

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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, питание, школа, здоровое питание, аудио