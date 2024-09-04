https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/maksimalnoe-unizhenie-germaniyu-khotyat-ne-prosto-unichtozhit-1052171329.html

Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить

Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить

Sputnik Абхазия

В хронике деиндустриализации Германии открыта новая глава: руководство автоконцерна Volkswagen сообщило, что впервые за свою 87-летнюю историю компания может... 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T11:22+0300

2024-09-04T11:22+0300

2024-09-04T12:47+0300

мнение

авторы

колумнисты

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Речь идет о возможной ликвидации двух предприятий — по производству автомобилей и комплектующих, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.Не меньший общественный и медийный шок вызвало сообщение, что "концерн в целях экономии задумался также о разрыве соглашения с профсоюзами, которое было подписано до 2029 года". Так что планы компании, разумеется, вызвали бурю негодования, особенно со стороны профсоюзных структур, которые объявили о массовом сопротивлении анонсированным планам.Власти, со своей стороны, также давят на Volkswagen, настаивая на поиске альтернатив, которые бы позволяли избежать озвученных намерений. И, возможно, им даже удастся добиться своего — на какое-то время, поскольку говорить о кардинальном решении возникших проблем не приходится.А дело в том, что в основе непопулярных планов руководства Volkswagen лежит все более неблагоприятная реальность. И мрачные для немцев тенденции, никаких надежд на перелом которых не наблюдается даже в среднесрочной перспективе. По словам гендиректора компании Оливера Блюме, "Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности", да и в целом "европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной и серьезной ситуации".Причин сложившейся ситуации множество. Тут и страшно дорогая рабочая сила в Германии, привыкшая к высочайшему уровню социальной защищенности, и стремительное вытеснение немцев с рынка китайским автопромом, в первую очередь — производителями электромобилей, и потеря германской промышленностью трубопроводного российского газа (дешевизна которого в немалой степени компенсировала дороговизну рабочей силы), и стрельба по собственным ногам в виде ухода с российского рынка, и многое-многое другое.В общем, можно понять руководство Volkswagen, у которого прогнозный пазл начал складываться в слово "банкротство", и, чтобы избежать столь неприятного сценария в будущем, перед ним встает необходимость принимать жесткие меры уже сегодня. Причем понятно: чем дольше затягивать с решением, тем более болезненной будет отдача. А Германия как таковая все больше напоминает "Титаник", так что никто сильно не удивится, если в конце концов Volkswagen решит окончательно покинуть борт тонущего корабля.В происходящем, пожалуй, самым странным является то, с какой оскорбительной, циничной открытостью производится уничтожение германской промышленности. Все-таки до сих пор Запад всегда покрывал сахарной глазурью горькую пилюлю реальности, которую хотел кому-то скормить. Да и у самой ФРГ в этом немалый опыт: она, будучи лидером Евросоюза, успешно уничтожала целые отрасли восточноевропейских членов ЕС под прикрытием красивых слов о европейском единстве и процветании.Зато теперь, когда очередь на уничтожение дошла до самой Германии, немцев не удостаивают даже минимально вдохновляющей риторикой. Они должны терпеть падение уровня и качества своей жизни, потому что Путин нападет. Они должны отказаться от атомной энергетики ради будущего планеты. Они должны перейти на мясо сверчков ради борьбы с изменениями климата. Они должны поддерживать все безумие ЛГБТ*-повестки ради толерантности. Они должны затянуть вентили батарей отопления и собственные пояса просто потому, что так надо.Результаты прошедших в воскресенье выборов в Саксонии и Тюрингии продемонстрировали, что, по крайней мере, в восточных землях страны уже большая часть народа сыта данным подходом. Правда, пока германский — как, впрочем, и в целом западный — истеблишмент не проявляет даже малейших намеков на смену политики и готов упорно дальше гнуть свою линию.Будет интересно понаблюдать, к чему приведет столь принципиальное игнорирование властями мнения собственного народа.* Экстремистское движение, запрещенное в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2024

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

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мнение, авторы, колумнисты