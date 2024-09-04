https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/posrednik-kvarcheliya-o-gotovnosti-abkhazskikh-shkol-k-novomu-uchebnomu-godu--1052177206.html
Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году
Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году
Sputnik Абхазия
Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T15:18+0300
2024-09-04T15:18+0300
2024-09-04T15:18+0300
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Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году
Sputnik Абхазия
Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году
О том, как будет организован учебный процесс, какая работа была проведена в преддверии начала занятий, какие вопросы все еще нуждаются в доработке, какова сегодня средняя зарплата учителей и как решают проблему нехватки кадров, рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, посредник, министерство образования и науки абхазии, абхазия, аудио
подкасты, посредник, министерство образования и науки абхазии, абхазия, аудио
Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году
Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в программе "Посредник" на радио Sputnik.
О том, как будет организован учебный процесс, какая работа была проведена в преддверии начала занятий, какие вопросы все еще нуждаются в доработке, какова сегодня средняя зарплата учителей и как решают проблему нехватки кадров, рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.
Подробности слушайте в подкасте
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