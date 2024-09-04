https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/posrednik-kvarcheliya-o-gotovnosti-abkhazskikh-shkol-k-novomu-uchebnomu-godu--1052177206.html

Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году

Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году

Sputnik Абхазия

Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T15:18+0300

2024-09-04T15:18+0300

2024-09-04T15:18+0300

радио

подкасты

посредник

министерство образования и науки абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052178258_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5993127c00b586915630103e35a5236f.jpg

Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году Sputnik Абхазия Посредник: Кварчелия о готовности абхазских школ к новому учебному году

О том, как будет организован учебный процесс, какая работа была проведена в преддверии начала занятий, какие вопросы все еще нуждаются в доработке, какова сегодня средняя зарплата учителей и как решают проблему нехватки кадров, рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия. Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, министерство образования и науки абхазии, абхазия, аудио