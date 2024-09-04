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Скончался Альберт Тополян

Скончался Альберт Тополян

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Ушел из жизни общественный и политический деятель, Герой Абхазии Альберт Тополян, сообщает Армянская община республики. 04.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-04T16:04+0300

2024-09-04T16:04+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Ушел из жизни общественный и политический деятель, Герой Абхазии Альберт Тополян, сообщает Армянская община республики. Ему было 89 лет. Альберт Тополян родился 2 апреля 1935 года. Он ветеран национально-освободительного движения, участник Отечественной войны народа Абхазии, боец армянского батальона имени маршала Баграмяна. В разные годы Тополян занимал должности зампредседателя Верховного Совета Абхазии, зампредседателя Госкомитета по обороне, вице-спикера Народного Собрания, вице-премьера, министра по делам молодежи, спорта и курортам, заместителя секретаря Общественной палаты. Альберт Тополян — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

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