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Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии

Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии

Sputnik Абхазия

Руководитель отеля Диана Турава и доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена... 04.09.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии

Бархатный сезон в Абхазии вступает в свои права. О том, какие виды туризма востребованы в это время в Абхазии, как в этот период работает туристический бизнес, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отеля в Сухуме Диана Турава и доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская. Слушайте подкаст.

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