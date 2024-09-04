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Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии
Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии
Sputnik Абхазия
Руководитель отеля Диана Турава и доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена... 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T10:13+0300
2024-09-04T10:13+0300
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Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии
Бархатный сезон в Абхазии вступает в свои права. О том, какие виды туризма востребованы в это время в Абхазии, как в этот период работает туристический бизнес, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отеля в Сухуме Диана Турава и доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская. Слушайте подкаст.
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Турбаза: Турава и Никольская о бархатном сезоне в Абхазии
10:13 04.09.2024 (обновлено: 10:14 04.09.2024)
Руководитель отеля Диана Турава и доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали об особенностях бархатного сезона в Абхазии.
Бархатный сезон в Абхазии вступает в свои права. О том, какие виды туризма востребованы в это время в Абхазии, как в этот период работает туристический бизнес, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отеля в Сухуме Диана Турава и доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская.