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Райсобрание согласовало кандидатуру Валерия Авидзба на должность главы Гудаутского района

Райсобрание согласовало кандидатуру Валерия Авидзба на должность главы Гудаутского района

Sputnik Абхазия

3 июня Авидзба был назначен исполняющим обязанности главы района, ранее этот пост занимал Рауль Лолуа, кандидатуру которого не утвердило районное Собрание. 04.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Районное собрание Гудаутского района согласовало кандидатуру Валерия Авидзба в должности главы администрации.После голосования кандидатуру должен утвердить президент Аслан Бжания.Валерий Авидзба родился 3 ноября 1957 года в селе Ачандара. С 1978 по 2020 год работал в Ачандарской средней школе, с 1992 года был ее директором. Заслуженный учитель Абхазии. В ноябре 2020 года Авидзба был назначен первым замглавы администрации района, с 3 июня 2024 года — и.о. главы администрации.

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