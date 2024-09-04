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Райсобрание согласовало кандидатуру Валерия Авидзба на должность главы Гудаутского района
Райсобрание согласовало кандидатуру Валерия Авидзба на должность главы Гудаутского района
Sputnik Абхазия
3 июня Авидзба был назначен исполняющим обязанности главы района, ранее этот пост занимал Рауль Лолуа, кандидатуру которого не утвердило районное Собрание. 04.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Районное собрание Гудаутского района согласовало кандидатуру Валерия Авидзба в должности главы администрации.После голосования кандидатуру должен утвердить президент Аслан Бжания.Валерий Авидзба родился 3 ноября 1957 года в селе Ачандара. С 1978 по 2020 год работал в Ачандарской средней школе, с 1992 года был ее директором. Заслуженный учитель Абхазии. В ноябре 2020 года Авидзба был назначен первым замглавы администрации района, с 3 июня 2024 года — и.о. главы администрации.
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Райсобрание согласовало кандидатуру Валерия Авидзба на должность главы Гудаутского района
12:57 04.09.2024 (обновлено: 15:03 04.09.2024)
3 июня Авидзба был назначен исполняющим обязанности главы района, ранее этот пост занимал Рауль Лолуа, кандидатуру которого не утвердило районное Собрание.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Районное собрание Гудаутского района согласовало кандидатуру Валерия Авидзба в должности главы администрации.
В голосовании приняли участие 28 депутатов. 27 из них высказались "за", один был против.
После голосования кандидатуру должен утвердить президент Аслан Бжания.
Валерий Авидзба родился 3 ноября 1957 года в селе Ачандара. С 1978 по 2020 год работал в Ачандарской средней школе, с 1992 года был ее директором. Заслуженный учитель Абхазии.
В ноябре 2020 года Авидзба был назначен первым замглавы администрации района, с 3 июня 2024 года — и.о. главы администрации.