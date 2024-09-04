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Владимир Путин на ВЭФ-2024. Прямая трансляция
Владимир Путин на ВЭФ-2024. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T11:04+0300
2024-09-04T11:04+0300
2024-09-04T17:44+0300
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Президент России Владимир Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.Главная тема мероприятия в этом году: "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".Форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. На его полях глава государства встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным, проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.Sputnik - генеральный информационный партнер мероприятия.
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владимир путин, россия, новости, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, новости, видео, мультимедиа, видео
Владимир Путин на ВЭФ-2024. Прямая трансляция
11:04 04.09.2024 (обновлено: 17:44 04.09.2024)
Президент России Владимир Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Главная тема мероприятия в этом году: "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
Форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. На его полях глава государства встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным, проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.
Sputnik - генеральный информационный партнер мероприятия.