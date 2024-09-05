Абхазское регби: турнир по национальной игре аимҵакьачара

Аимҵакьачара – один из видов традиционных абхазских игр, в какой-то степени напоминает регби. В начале капитаны выбивают мяч палками, затем остальные игроки, передавая мяч руками, должны как можно скорее перебежать по полю на сторону соперника, и заработать тем самым балл для своей команды. Однако в абхазскую игру играть сложнее – здесь используется не большой овальный мяч как в регби, а маленький. В соревнованиях участвует девять команд: из Нового Афона, Кутола, Дурипша, Члоу, Ачандары, Пакуаща, две столичные команды, представляющие школы №1 и №5, команда из Турции, состоящая из потомков махаджиров. Турнир продлится до 6 сентября. Он организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта города Сухум.
Турнир по игре аимҵакьачара стартовал на стадионе "Динамо" в Сухуме 4 сентября и продлится до 6 сентября.
Аимҵакьачара – один из видов традиционных абхазских игр, в какой-то степени напоминает регби.
В начале капитаны выбивают мяч палками, затем остальные игроки, передавая мяч руками, должны как можно скорее перебежать по полю на сторону соперника, и заработать тем самым балл для своей команды.
Однако в абхазскую игру играть сложнее – здесь используется не большой овальный мяч как в регби, а маленький.
В соревнованиях участвует девять команд: из Нового Афона, Кутола, Дурипша, Члоу, Ачандары, Пакуаща, две столичные команды, представляющие школы №1 и №5, команда из Турции, состоящая из потомков махаджиров.
Турнир продлится до 6 сентября. Он организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта города Сухум.