https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/abkhazskoe-regbi-turnir-po-natsionalnoy-igre-aimakachara-1052183954.html

Абхазское регби: турнир по национальной игре аимҵакьачара

Абхазское регби: турнир по национальной игре аимҵакьачара

Sputnik Абхазия

Турнир по игре аимҵакьачара стартовал на стадионе "Динамо" в Сухуме 4 сентября и продлится до 6 сентября. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T11:26+0300

2024-09-05T11:26+0300

2024-09-05T12:23+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052181883_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_fb9b0eeba65cf3c65ac452eb0e8d0d53.jpg

Аимҵакьачара – один из видов традиционных абхазских игр, в какой-то степени напоминает регби. В начале капитаны выбивают мяч палками, затем остальные игроки, передавая мяч руками, должны как можно скорее перебежать по полю на сторону соперника, и заработать тем самым балл для своей команды. Однако в абхазскую игру играть сложнее – здесь используется не большой овальный мяч как в регби, а маленький. В соревнованиях участвует девять команд: из Нового Афона, Кутола, Дурипша, Члоу, Ачандары, Пакуаща, две столичные команды, представляющие школы №1 и №5, команда из Турции, состоящая из потомков махаджиров. Турнир продлится до 6 сентября. Он организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта города Сухум.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, абхазия, фото