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https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/abkhazskoe-regbi-turnir-po-natsionalnoy-igre-aimakachara-1052183954.html
Абхазское регби: турнир по национальной игре аимҵакьачара
Абхазское регби: турнир по национальной игре аимҵакьачара
Sputnik Абхазия
Турнир по игре аимҵакьачара стартовал на стадионе "Динамо" в Сухуме 4 сентября и продлится до 6 сентября. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
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Аимҵакьачара – один из видов традиционных абхазских игр, в какой-то степени напоминает регби. В начале капитаны выбивают мяч палками, затем остальные игроки, передавая мяч руками, должны как можно скорее перебежать по полю на сторону соперника, и заработать тем самым балл для своей команды. Однако в абхазскую игру играть сложнее – здесь используется не большой овальный мяч как в регби, а маленький. В соревнованиях участвует девять команд: из Нового Афона, Кутола, Дурипша, Члоу, Ачандары, Пакуаща, две столичные команды, представляющие школы №1 и №5, команда из Турции, состоящая из потомков махаджиров. Турнир продлится до 6 сентября. Он организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта города Сухум.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Абхазское регби: турнир по национальной игре аимҵакьачара

11:26 05.09.2024 (обновлено: 12:23 05.09.2024)
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Турнир по игре аимҵакьачара стартовал на стадионе "Динамо" в Сухуме 4 сентября и продлится до 6 сентября.
Аимҵакьачара – один из видов традиционных абхазских игр, в какой-то степени напоминает регби.
В начале капитаны выбивают мяч палками, затем остальные игроки, передавая мяч руками, должны как можно скорее перебежать по полю на сторону соперника, и заработать тем самым балл для своей команды.
Однако в абхазскую игру играть сложнее – здесь используется не большой овальный мяч как в регби, а маленький.
В соревнованиях участвует девять команд: из Нового Афона, Кутола, Дурипша, Члоу, Ачандары, Пакуаща, две столичные команды, представляющие школы №1 и №5, команда из Турции, состоящая из потомков махаджиров.
Турнир продлится до 6 сентября. Он организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта города Сухум.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир по национальной абхазской игре аимҵакьачара начался в Сухуме.

Турнир по национальной абхазской игре аимҵакьачара начался в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир по национальной абхазской игре аимҵакьачара начался в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем принимают участие девять команд, в том числе команда из Турции, состоящая из потомков абхазских махаджиров.

В нем принимают участие девять команд, в том числе команда из Турции, состоящая из потомков абхазских махаджиров. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем принимают участие девять команд, в том числе команда из Турции, состоящая из потомков абхазских махаджиров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аимҵакьачара – вид традиционной игры с мячом.

Аимҵакьачара – вид традиционной игры с мячом. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аимҵакьачара – вид традиционной игры с мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра в какой-то степени напоминает регби.

Игра в какой-то степени напоминает регби. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра в какой-то степени напоминает регби.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале матча капитаны команд выбивают мяч палками, затем игроки, передавая мяч друг другу руками, движутся вперед.

В начале матча капитаны команд выбивают мяч палками, затем игроки, передавая мяч друг другу руками, движутся вперед. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале матча капитаны команд выбивают мяч палками, затем игроки, передавая мяч друг другу руками, движутся вперед.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Та команда, которая пересекла линию и перешла на сторону соперника, зарабатывает один балл.

Та команда, которая пересекла линию и перешла на сторону соперника, зарабатывает один балл. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Та команда, которая пересекла линию и перешла на сторону соперника, зарабатывает один балл.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В отличие от регби в абхазской игре используют не большой овальный мяч, а маленький.

В отличие от регби в абхазской игре используют не большой овальный мяч, а маленький. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В отличие от регби в абхазской игре используют не большой овальный мяч, а маленький.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для игры в аимҵакьачара необходима хорошая физическая подготовка.

Для игры в аимҵакьачара необходима хорошая физическая подготовка. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для игры в аимҵакьачара необходима хорошая физическая подготовка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Борьба за мяч всегда бескомпромиссна.

Борьба за мяч всегда бескомпромиссна. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Борьба за мяч всегда бескомпромиссна.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир по аимҵакьачара будет проходить до 6 сентября.

Турнир по аимҵакьачара будет проходить до 6 сентября. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир по аимҵакьачара будет проходить до 6 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команда-победитель получит кубок, занявшим втрое и третье место вручат медали.

Команда-победитель получит кубок, занявшим втрое и третье место вручат медали. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команда-победитель получит кубок, занявшим втрое и третье место вручат медали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Цель проведения турнира – сохранение и развитие национальных видов спорта.

Цель проведения турнира – сохранение и развитие национальных видов спорта. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цель проведения турнира – сохранение и развитие национальных видов спорта.

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