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Акаба об Альберте Тополяне: истинный патриот Абхазии
Акаба об Альберте Тополяне: истинный патриот Абхазии
Sputnik Абхазия
Историк, общественный деятель Нателла Акаба о личности Альберта Тополяна. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T10:25+0300
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Акаба об Альберте Тополяне: истинный патриот Абхазии
Sputnik Абхазия
Акаба об Альберте Тополяне: истинный патриот Абхазии
4 сентября ушел из жизни Герой Абхазии Альберт Тополян. Ему было 89 лет. Альберт Тополян – ветеран национально-освободительного движения, участник Отечественной войны народа Абхазии, боец армянского батальона имени маршала Баграмяна. В разные годы Тополян занимал высокие государственные должности, был активным общественным деятелем. О личности и той роли, которую сыграл в истории Абхазии Альберт Тополян, в интервью радио Sputnik рассказала общественный деятель Нателла Акаба. Слушайте подкаст.
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Акаба об Альберте Тополяне: истинный патриот Абхазии
10:25 05.09.2024 (обновлено: 10:41 05.09.2024)
Историк, общественный деятель Нателла Акаба о личности Альберта Тополяна.
4 сентября ушел из жизни Герой Абхазии Альберт Тополян. Ему было 89 лет. Альберт Тополян – ветеран национально-освободительного движения, участник Отечественной войны народа Абхазии, боец армянского батальона имени маршала Баграмяна. В разные годы Тополян занимал высокие государственные должности, был активным общественным деятелем. О личности и той роли, которую сыграл в истории Абхазии Альберт Тополян, в интервью радио Sputnik рассказала общественный деятель Нателла Акаба.
"Нет сомнений, что это выдающаяся личность. Нам не надо забывать, что это был большой патриот Абхазии. Владислав Ардзинба – председатель Парламента тогда, очень его ценил", – отметила Нателла Акаба.