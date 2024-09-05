https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/informatsionnym-terrorom-nazvali-v-sirii-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052193052.html
Информационным террором назвали в Сирии санкции против российских СМИ
Информационным террором назвали в Сирии санкции против российских СМИ
Sputnik Абхазия
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, Маргариты Симоньян, ряда сотрудников RT. 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T21:54+0300
2024-09-05T21:54+0300
2024-09-05T21:54+0300
новости
россия сегодня
sputnik
санкции
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1c/1048305539_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_3bd44b6864d108bbc31fa362b608cac4.jpg
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Американские санкции против российских СМИ - это информационный террор, заявил РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.Он подчеркнул, что для противодействия Вашингтону нужно использовать международные правовые методы и любые способы передачи информации, чтобы предать гласности "преступную политику" Запада. Абдельнур добавил, что ранее США вводили санкции против сирийских и ливанских СМИ, чья точка зрения их не устраивала. США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряда сотрудников RT.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1c/1048305539_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_6596b518e257e56e07b1d2dfa210ebb6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия сегодня, sputnik, санкции
новости, россия сегодня, sputnik, санкции
Информационным террором назвали в Сирии санкции против российских СМИ
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, Маргариты Симоньян, ряда сотрудников RT.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Американские санкции против российских СМИ - это информационный террор, заявил РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.
"Мы не должны стоять на месте и должны учитывать, что США контролируют организации ООН и большую часть социальных интернет-платформ. Поэтому у нас должны быть альтернативные им интернет-платформы", - сказал Абдельнур.
Он подчеркнул, что для противодействия Вашингтону нужно использовать международные правовые методы и любые способы передачи информации, чтобы предать гласности "преступную политику" Запада. Абдельнур добавил, что ранее США вводили санкции против сирийских и ливанских СМИ, чья точка зрения их не устраивала.
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряда сотрудников RT.