https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/informatsionnym-terrorom-nazvali-v-sirii-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052193052.html

Информационным террором назвали в Сирии санкции против российских СМИ

Информационным террором назвали в Сирии санкции против российских СМИ

Sputnik Абхазия

США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, Маргариты Симоньян, ряда сотрудников RT. 05.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-05T21:54+0300

2024-09-05T21:54+0300

2024-09-05T21:54+0300

новости

россия сегодня

sputnik

санкции

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1c/1048305539_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_3bd44b6864d108bbc31fa362b608cac4.jpg

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Американские санкции против российских СМИ - это информационный террор, заявил РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.Он подчеркнул, что для противодействия Вашингтону нужно использовать международные правовые методы и любые способы передачи информации, чтобы предать гласности "преступную политику" Запада. Абдельнур добавил, что ранее США вводили санкции против сирийских и ливанских СМИ, чья точка зрения их не устраивала. США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряда сотрудников RT.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия сегодня, sputnik, санкции