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Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба
Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба
Sputnik Абхазия
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал об ожиданиях от гастролей "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе... 05.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-05T13:30+0300
2024-09-05T13:30+0300
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Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба
Sputnik Абхазия
Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба
Совсем скоро на площадке РУСДРАМа пройдут гастроли известного петербургского театра "Балтийский дом". А буквально на днях в РУСДРАМе объявили конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа. Эти две темы в эфире радио Sputnik обсудили с гендиректором РУСДРАМа Ираклием Хинтба. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, театр, русдрам, санкт-петербург, балтийский дом (театр), владислав ардзинба, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, театр, русдрам, санкт-петербург, балтийский дом (театр), владислав ардзинба, аудио
Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба
13:30 05.09.2024 (обновлено: 13:39 05.09.2024)
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал об ожиданиях от гастролей "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба.
Совсем скоро на площадке РУСДРАМа пройдут гастроли известного петербургского театра "Балтийский дом". А буквально на днях в РУСДРАМе объявили конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа.
Эти две темы в эфире радио Sputnik обсудили с гендиректором РУСДРАМа Ираклием Хинтба.