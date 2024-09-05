https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/khintba-o-gastrolyakh-baltiyskogo-doma-v-abkhazii-i-pese-o-vladislave-ardzinba--1052185457.html

Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба

Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба

Sputnik Абхазия

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал об ожиданиях от гастролей "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе... 05.09.2024, Sputnik Абхазия

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санкт-петербург

балтийский дом (театр)

владислав ардзинба

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Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба Sputnik Абхазия Хинтба о гастролях "Балтийского дома" в Абхазии и пьесе о Владиславе Ардзинба

Совсем скоро на площадке РУСДРАМа пройдут гастроли известного петербургского театра "Балтийский дом". А буквально на днях в РУСДРАМе объявили конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа. Эти две темы в эфире радио Sputnik обсудили с гендиректором РУСДРАМа Ираклием Хинтба. Слушайте подкаст.

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